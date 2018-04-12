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الخميس، 12 أبريل 2018 01:22 م
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المعارضة السورية: مستعدون لتوسيع مناطق السيطرة فى "التنف" بدعم التحالف الدولى

الخميس، 12 أبريل 2018 01:05 م
المعارضة السورية: مستعدون لتوسيع مناطق السيطرة فى "التنف" بدعم التحالف الدولى سوريا - أرشيفية


دمشق (أ ش أ)
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أعلنت فصائل المعارضة السورية اليوم الخميس، استعدادها لتوسيع مناطق سيطرتها فى منطقة التنف بدعم من ضربات التحالف الدولى.

وأشارت مصادر فى ما يعرف بـ"جيش مغاوير الثورة" أحد فصائل للمعارضة السورية فى بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" إلى استعداد عناصره المتمركزين فى منطقة "التنف" عند الحدود السورية العراقية، للدفاع عن دير الزور شمال شرقى البلاد ضد تهديدات "داعش"، ومواجهة القوات الحكومية وتحرير دير الزور بالكامل فى حال توفر دعم التحالف الدولى، داعيا عشائر دير الزور إلى المشاركة لحماية مناطقهم .

وأضافت أن انسحاب جزء من "وحدات حماية الشعب الكردية" من شرقى دير الزور والرقة نحو عفرين ترك فراغا أمنيا وعسكريا، الأمر الذى يهدد بعودة تنظيم "داعش" إلى المنطقة والسيطرة على منطقة الفرات بالكامل.

 


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