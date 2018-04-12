الكرملين: الاتصال بين العسكريين الأمريكيين والروس حول سوريا نشط

الكرملين: الاتصال بين العسكريين الأمريكيين والروس حول سوريا نشطالخميس، 12 أبريل 2018 12:27 م
المتحدث الصحفى للرئاسة الروسية "الكرملين" دميترى بيسكوف
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قال المتحدث الصحفى للرئاسة الروسية "الكرملين"، دميترى بيسكوف، إن قناة الاتصال بين العسكريين الأمريكيين والروس حول سوريا فى وضع نشط .
وأضاف بيسكوف ، فى تصريح صحفى اليوم الخميس، "أن قناة الاتصال هذه موجودة وهى فى وضع نشط، وأن هذه القناة تستخدم من قبل الطرفين بشكل عام".
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