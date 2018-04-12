الكرملين: الاتصال بين العسكريين الأمريكيين والروس حول سوريا نشط







موسكو (أ ش أ)

قال المتحدث الصحفى للرئاسة الروسية "الكرملين"، دميترى بيسكوف، إن قناة الاتصال بين العسكريين الأمريكيين والروس حول سوريا فى وضع نشط .

وأضاف بيسكوف ، فى تصريح صحفى اليوم الخميس، "أن قناة الاتصال هذه موجودة وهى فى وضع نشط، وأن هذه القناة تستخدم من قبل الطرفين بشكل عام".