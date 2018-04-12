السويد تطرح مشروع قرار بمجلس الأمن بإرسال فريق لسوريا للتحقيق







رويترز

اقترحت السويد اليوم الخميس، مشروع قرار بمجلس الأمن الدولى يطالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس بإرسال فريق رفيع المستوى معنى بنزع السلاح إلى سوريا للبت فى "جميع القضايا المعلقة بشأن استخدام الأسلحة الكيماوية بشكل حاسم".