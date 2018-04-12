السويد تطرح مشروع قرار بمجلس الأمن بإرسال فريق لسوريا للتحقيق

السويد تطرح مشروع قرار بمجلس الأمن بإرسال فريق لسوريا للتحقيقالخميس، 12 أبريل 2018 05:34 م
سوريا - أرشيفية
إضافة تعليق
اقترحت السويد اليوم الخميس، مشروع قرار بمجلس الأمن الدولى يطالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس بإرسال فريق رفيع المستوى معنى بنزع السلاح إلى سوريا للبت فى "جميع القضايا المعلقة بشأن استخدام الأسلحة الكيماوية بشكل حاسم".
وأخفق أعضاء المجلس الخمسة عشر يوم الثلاثاء فى إقرار 3 مشروعات قرارات بشأن هجمات كيماوية فى سوريا.
إضافة تعليق
فى أول زيارة لرئيس برتغالى للقاهرة منذ 25 عاما.. دى سوزا من قصر الاتحادية: مصر أثرت فى تطور البشرية وتمهد الطريق لقيادة العالم.. يؤكد: دراسة الحضارة المصرية من ثوابت التعليم ببلادنا..ويهنئ السيسي بإعادة انتخابه
منتخب مصر يرفع شعار "التراجع مستمر" فى تصنيف الفيفا.. الخسارة أمام البرتغال واليونان تطيح بالفراعنة للمركز الـ46.. تونس تقفز 9 مراكز وتحقق أفضل ترتيب فى تاريخها.. وألمانيا تحتفظ بالصدارة وتراجع السعودية وروسيا
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة