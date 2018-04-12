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الخميس، 12 أبريل 2018 05:57 م
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السويد تطرح مشروع قرار بمجلس الأمن بإرسال فريق لسوريا للتحقيق

الخميس، 12 أبريل 2018 05:34 م
السويد تطرح مشروع قرار بمجلس الأمن بإرسال فريق لسوريا للتحقيق سوريا - أرشيفية


رويترز
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اقترحت السويد اليوم الخميس، مشروع قرار بمجلس الأمن الدولى يطالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس بإرسال فريق رفيع المستوى معنى بنزع السلاح إلى سوريا للبت فى "جميع القضايا المعلقة بشأن استخدام الأسلحة الكيماوية بشكل حاسم".

وأخفق أعضاء المجلس الخمسة عشر يوم الثلاثاء فى إقرار 3 مشروعات قرارات بشأن هجمات كيماوية فى سوريا.

 


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