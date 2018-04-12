الرئيس اللبنانى: لن نسمح باستخدام أجوائنا فى ضرب سوريا







كتبت آمال رسلان

أكد الرئيس اللبنانى ميشال عون، رفضه لاستخدام الأجواء اللبنانية فى ضرب سوريا، مشددا على أن بيروت ترفض أى اعتداء على دولة عربية، يأتى ذلك وسط توقعات بتوجيه ضربة عسكرية أمريكية لسوريا.

وقال موقع "النشرة اللبنانى"، إن رئيس الجمهورية اللبنانى استهل ​جلسة الحكومة​ المنعقدة الآن فى ​قصر بعبدا بالحديث عن الكلام حول الأوضاع الإقليمية والتطورات التى حدثت فى الـ 48 ساعة الأخيرة، مشددا على أن ​لبنان​ يعتبر أن استخدام الطيران الإسرائيلى وغيره لأجواء لبنان هو اعتداء على السيادة ولن نقبل باستخدام إسرائيل لاجوائنا، رافضا أى اعتداء على دولة عربية، وأعلن أن لبنان سيرفع شكوى إلى ​مجلس الأمن​ بخرق إسرائيل.

وسبق الجلسة اجتماع منفصل بين الرئيسين عون وسعد الحريرى بحثت المستجدات التى تشهدها المنطقة وخاصة سوريا، وقال وزير الصناعة حسين الحاج حسن قبل بدء الإجتماع "أن المحزن المبكى أن يستبيح العدو الإسرائيلى أجواءنا للعدوان على سوريا ولا أحد يتكلم، إنى إذ أحيى موقف الرئيس نبيه بري والوزير جبران باسيل والنائب وليد جنبلاط وكل من عبر عن إدانته".

من جهته، قال وزير الدولة لشئون مجلس النواب على قانصو، إن "طبول الحرب تقرع فى المنطقة فهل سنحمى أجواءنا أم سنظل عرضة للاستباحة؟"، وقال:"لقد اثرت هذا الموضوع مرارا وتكرارا ولا يمكن أن نبقى متفرجين، ويخشى أخذ الأجواء والمياه اللبنانية مسرحا للاعتداء على سوريا ولابد من قرار حاسم يحمى سيادة لبنان".