video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 12 أبريل 2018 01:23 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الرئيس اللبنانى: لن نسمح باستخدام أجوائنا فى ضرب سوريا

الخميس، 12 أبريل 2018 12:34 م
الرئيس اللبنانى: لن نسمح باستخدام أجوائنا فى ضرب سوريا جانب من اجتماع ميشال عون وسعد الحريرى لبحث المستجدات الاقليمية


كتبت آمال رسلان
إضافة تعليق

أكد الرئيس اللبنانى ميشال عون، رفضه لاستخدام الأجواء اللبنانية فى ضرب سوريا، مشددا على أن بيروت ترفض أى اعتداء على دولة عربية، يأتى ذلك وسط توقعات بتوجيه ضربة عسكرية أمريكية لسوريا.

وقال موقع "النشرة اللبنانى"، إن رئيس الجمهورية اللبنانى استهل ​جلسة الحكومة​ المنعقدة الآن فى ​قصر بعبدا بالحديث عن الكلام حول الأوضاع الإقليمية والتطورات التى حدثت فى الـ 48 ساعة الأخيرة، مشددا على أن ​لبنان​ يعتبر أن استخدام الطيران الإسرائيلى وغيره لأجواء لبنان هو اعتداء على السيادة ولن نقبل باستخدام إسرائيل لاجوائنا، رافضا أى اعتداء على دولة عربية، وأعلن أن لبنان سيرفع شكوى إلى ​مجلس الأمن​ بخرق إسرائيل.

وسبق الجلسة اجتماع منفصل بين الرئيسين عون وسعد الحريرى بحثت المستجدات التى تشهدها المنطقة وخاصة سوريا، وقال وزير الصناعة حسين الحاج حسن قبل بدء الإجتماع "أن المحزن المبكى أن يستبيح العدو الإسرائيلى أجواءنا للعدوان على سوريا ولا أحد يتكلم، إنى إذ أحيى موقف الرئيس نبيه بري والوزير جبران باسيل والنائب وليد جنبلاط وكل من عبر عن إدانته".

من جهته، قال وزير الدولة لشئون مجلس النواب على قانصو، إن "طبول الحرب تقرع فى المنطقة فهل سنحمى أجواءنا أم سنظل عرضة للاستباحة؟"، وقال:"لقد اثرت هذا الموضوع مرارا وتكرارا ولا يمكن أن نبقى متفرجين، ويخشى أخذ الأجواء والمياه اللبنانية مسرحا للاعتداء على سوريا ولابد من قرار حاسم يحمى سيادة لبنان".

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سعد الحريرى: سنعمل على تحييد لبنان من التطورات فى سوريا

رئيس وزراء لبنان: نوقع اتفاقيات تجارية مع السعودية قريبا

لبنان يعلن خرق 4 طائرات إسرائيلية لأجوائه تزامنا مع قصف مطار عسكرى سورى

ميشال عون

سعد الحريرى

لبنان

سوريا

ضربة عسكرية لسوريا




لا تفوتك
البيت الأبيض: لا نستبعد حدوث اشتباك عسكرى مباشر مع موسكو فى سوريا

البيت الأبيض: لا نستبعد حدوث اشتباك عسكرى مباشر مع موسكو فى سوريا

مفصولون من الشرق يجهزون الصندوق الأسود لأيمن نور لفضحه أمام ممولى القناة

مفصولون من الشرق يجهزون الصندوق الأسود لأيمن نور لفضحه أمام ممولى القناة

مطار القاهرة يستقبل أول رحلة طيران روسية بعد توقف عامين

مطار القاهرة يستقبل أول رحلة طيران روسية بعد توقف عامين

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

"البرلمان" يستجوب "فيس بوك".. نواب يطالبون باستدعاء ممثل الموقع الأزرق تحت قبة البرلمان ومناقشته فى إجراءات حماية بيانات المستخدمين المصريين.. ونائب يقترح تشريع جديد ينظم استخدام مواقع التواصل الاجتماعى بمصر

"البرلمان" يستجوب "فيس بوك".. نواب يطالبون باستدعاء ممثل الموقع الأزرق تحت قبة البرلمان ومناقشته فى إجراءات حماية بيانات المستخدمين المصريين.. ونائب يقترح تشريع جديد ينظم استخدام مواقع التواصل الاجتماعى بمصر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة