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الرئيس الأمريكى: القرار بشأن سوريا سيتخذ قريباً

الخميس، 12 أبريل 2018 05:42 م
الرئيس الأمريكى: القرار بشأن سوريا سيتخذ قريباً ترامب


كتب أحمد عبد الرحمن
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قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إن القرار بشأن سوريا سيتخذ قريباً، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها.

وأضاف ترامب: "سنجتمع ونناقش الموضوع السورى اليوم".

 


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