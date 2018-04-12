الرئيس الأمريكى: القرار بشأن سوريا سيتخذ قريباً







كتب أحمد عبد الرحمن

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إن القرار بشأن سوريا سيتخذ قريباً، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها.

وأضاف ترامب: "سنجتمع ونناقش الموضوع السورى اليوم".