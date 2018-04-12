الدفاع الأمريكية: لم نتخذ أى قرار حتى الآن بشن هجمات عسكرية فى سوريا

الدفاع الأمريكية: لم نتخذ أى قرار حتى الآن بشن هجمات عسكرية فى سورياالخميس، 12 أبريل 2018 04:58 م
وزير الدفاع الأمريكى جيم ماتيس
إضافة تعليق
قال وزير الدفاع الأمريكى جيمس ماتيس، اليوم الخميس، إن بلاده ملتزمة بإنهاء الحرب الأهلية السورية عن طريق عملية جنيف، حيث أوضح للكونجرس أن روسيا متواطئة فى احتفاظ سوريا بأسلحة كيماوية.
وتعهد ماتيس بالتواصل مع زعماء الكونجرس قبل أى هجوم على سوريا، مؤكدا أن أمريكا تبحث تفادى زيادة التصعيد فى سوريا "الذى يخرج عن نطاق السيطرة" بينما تدرس أمريكا العمل العسكرى.
وأوضح ماتيس أنه يعتقد أن هجوما كيماويا وقع فى سوريا وأمريكا تبحث عن دليل، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة لم تتخذ أى قرار حتى الآن بشن هجمات عسكرية فى سوريا.
وقال وزير الدفاع، إن مجلس الأمن الأمريكى سيبحث الخيارات بشأن سوريا اليوم.
إضافة تعليق
فى أول زيارة لرئيس برتغالى للقاهرة منذ 25 عاما.. دى سوزا من قصر الاتحادية: مصر أثرت فى تطور البشرية وتمهد الطريق لقيادة العالم.. يؤكد: دراسة الحضارة المصرية من ثوابت التعليم ببلادنا..ويهنئ السيسي بإعادة انتخابه
منتخب مصر يرفع شعار "التراجع مستمر" فى تصنيف الفيفا.. الخسارة أمام البرتغال واليونان تطيح بالفراعنة للمركز الـ46.. تونس تقفز 9 مراكز وتحقق أفضل ترتيب فى تاريخها.. وألمانيا تحتفظ بالصدارة وتراجع السعودية وروسيا
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة