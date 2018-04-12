الدفاع الأمريكية: لم نتخذ أى قرار حتى الآن بشن هجمات عسكرية فى سوريا

وأوضح ماتيس أنه يعتقد أن هجوما كيماويا وقع فى سوريا وأمريكا تبحث عن دليل، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة لم تتخذ أى قرار حتى الآن بشن هجمات عسكرية فى سوريا.

وقال وزير الدفاع، إن مجلس الأمن الأمريكى سيبحث الخيارات بشأن سوريا اليوم.