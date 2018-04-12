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الدفاع الأمريكية: لم نتخذ أى قرار حتى الآن بشن هجمات عسكرية فى سوريا

الخميس، 12 أبريل 2018 04:58 م
الدفاع الأمريكية: لم نتخذ أى قرار حتى الآن بشن هجمات عسكرية فى سوريا وزير الدفاع الأمريكى جيم ماتيس


رويترز
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قال وزير الدفاع الأمريكى جيمس ماتيس، اليوم الخميس، إن بلاده ملتزمة بإنهاء الحرب الأهلية السورية عن طريق عملية جنيف، حيث أوضح للكونجرس أن روسيا متواطئة فى احتفاظ سوريا بأسلحة كيماوية. 
 
وتعهد ماتيس بالتواصل مع زعماء الكونجرس قبل أى هجوم على سوريا، مؤكدا أن أمريكا تبحث تفادى زيادة التصعيد فى سوريا "الذى يخرج عن نطاق السيطرة" بينما تدرس أمريكا العمل العسكرى. 
 
وأوضح ماتيس أنه يعتقد أن هجوما كيماويا وقع فى سوريا وأمريكا تبحث عن دليل، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة لم تتخذ أى قرار حتى الآن بشن هجمات عسكرية فى سوريا. 
 
وقال وزير الدفاع، إن مجلس الأمن الأمريكى سيبحث الخيارات بشأن سوريا اليوم.

 
 

 


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