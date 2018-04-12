الخارجية الروسية: تدخل أمريكا فى العراق سبب ظهور "داعش" الإرهابى

الخارجية الروسية: تدخل أمريكا فى العراق سبب ظهور "داعش" الإرهابىالخميس، 12 أبريل 2018 03:32 م
وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف
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اتهمت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم الخميس الولايات المتحدة الأمريكية بأن تدخلها فى العراق كان السبب فى ظهور تنظيم "داعش" الإرهابى .
ونقلت قناة (روسيا اليوم) عن زاخاروفا قولها - عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" - "ببساطة لم ينته الجميع بعد من توجيه الشكر لأمريكا على العراق الذى كانت نتيجة التدخل فيه ظهور داعش الإرهابى".
يأتى ذلك تعليقا على تغريدة ترامب التى قال فيها: "لم أقل بتاتا متى سيحصل الهجوم على سوريا، قد يكون فى القريب العاجل، وقد لا يكون قريبا إطلاقا، فى كل الحالات أنجزت أمريكا فى ظل إدارتى عملا ضخما فى تخليص المنطقة من داعش.. أين كلمة شكرا لأمريكا؟".
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