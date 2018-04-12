video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 12 أبريل 2018 01:18 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الجيش اليمنى يقتل قياديًا حوثيًا بمدينة الملاحيظ فى صعدة

الخميس، 12 أبريل 2018 12:54 م
الجيش اليمنى يقتل قياديًا حوثيًا بمدينة الملاحيظ فى صعدة الجيش اليمنى


عدن (أ ش أ)
إضافة تعليق

لقى قيادى حوثى يدعى أبو جبريل المشرف - وهو قائد ما تسمى "كتيبة النخبة"- مصرعه بمدينة الملاحيظ بمحافظة صعدة باليمن .

وذكرت مصادر محلية يمنية اليوم الخميس، فى تصريح لقناة "العربية" إن القيادى قُتل مع عشرات الحوثيين فى عملية نوعية للجيش اليمنى والتحالف العربى فى مدينة الملاحيظ التابعة لمديرية الظاهر بمحافظة صعدة.

وأضافت المصادر أن الجيش اليمنى -بدعم من التحالف- استطاع محاصرة الميليشيات الحوثية فى مواقع عدة، وواجههم بالأسلحة المباشرة وغير المباشرة، متابعة أن الجيش تمكّن أيضًا من تحرير مواقع جديدة من الحوثيين فى تلك المناطق.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مقتل أكثر من 20 حوثيا فى مواجهات مع الجيش اليمنى

الجيش اليمنى يسيطر على مواقع جديدة فى معقل الحوثيين شمال غرب صعدة

اليمن

اخبار اليمن

اخبار العرب

اخبار العرب اليوم

الجيش اليمنى




لا تفوتك
البيت الأبيض: لا نستبعد حدوث اشتباك عسكرى مباشر مع موسكو فى سوريا

البيت الأبيض: لا نستبعد حدوث اشتباك عسكرى مباشر مع موسكو فى سوريا

مفصولون من الشرق يجهزون الصندوق الأسود لأيمن نور لفضحه أمام ممولى القناة

مفصولون من الشرق يجهزون الصندوق الأسود لأيمن نور لفضحه أمام ممولى القناة

مطار القاهرة يستقبل أول رحلة طيران روسية بعد توقف عامين

مطار القاهرة يستقبل أول رحلة طيران روسية بعد توقف عامين

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

"البرلمان" يستجوب "فيس بوك".. نواب يطالبون باستدعاء ممثل الموقع الأزرق تحت قبة البرلمان ومناقشته فى إجراءات حماية بيانات المستخدمين المصريين.. ونائب يقترح تشريع جديد ينظم استخدام مواقع التواصل الاجتماعى بمصر

"البرلمان" يستجوب "فيس بوك".. نواب يطالبون باستدعاء ممثل الموقع الأزرق تحت قبة البرلمان ومناقشته فى إجراءات حماية بيانات المستخدمين المصريين.. ونائب يقترح تشريع جديد ينظم استخدام مواقع التواصل الاجتماعى بمصر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة