الجيش اليمنى يقتل قياديًا حوثيًا بمدينة الملاحيظ فى صعدة

الجيش اليمنى يقتل قياديًا حوثيًا بمدينة الملاحيظ فى صعدةالخميس، 12 أبريل 2018 12:54 م
الجيش اليمنى
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لقى قيادى حوثى يدعى أبو جبريل المشرف - وهو قائد ما تسمى "كتيبة النخبة"- مصرعه بمدينة الملاحيظ بمحافظة صعدة باليمن .
وذكرت مصادر محلية يمنية اليوم الخميس، فى تصريح لقناة "العربية" إن القيادى قُتل مع عشرات الحوثيين فى عملية نوعية للجيش اليمنى والتحالف العربى فى مدينة الملاحيظ التابعة لمديرية الظاهر بمحافظة صعدة.
وأضافت المصادر أن الجيش اليمنى -بدعم من التحالف- استطاع محاصرة الميليشيات الحوثية فى مواقع عدة، وواجههم بالأسلحة المباشرة وغير المباشرة، متابعة أن الجيش تمكّن أيضًا من تحرير مواقع جديدة من الحوثيين فى تلك المناطق.
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