الجيش اليمنى يسيطر على مواقع جديدة فى معقل الحوثيين شمال غرب صعدة

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أعلن الجيش اليمني، اليوم الأربعاء، سيطرته على مواقع جديدة فى مديرية كتاف شمال غرب محافظة صعدة المعقل الرئيس لميليشيا الحوثى الانقلابية المدعومة من إيران.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية، عن قائد اللواء 143 العميد ذياب القبلى، قوله، "إن قوات الجيش اليمنى سيطرت على - التبة الفرع، الصقر - فى الجبهة الشمالية لمديرية كتاف، بعد معارك عنيفة مع الميليشيا الانقلابية تكبدت خلالها خسائر فادحة بالأرواح والعتاد".

وأشار المسئول العسكرى اليمنى، إلى أن أكثر من 20 من العناصر الانقلابية لقوا مصرعهم وأصيب آخرون فى المعارك ذاتها، فيما تم أسْر خمسة منهم فى وادى العطفين والصوح المقابل لمركز المديرية.

وأكد القبلى، أن قوات الجيش الوطنى اليمنى تحاصر المليشيا فى مركز مديرية كتاف من 3 محاور، وتخوض معها معارك ضارية منذ انطلاق العمليات العسكرية السبت الماضي، بإسناد من مقاتلات التحالف العربى.