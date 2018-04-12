الجيش الليبى: لم نطلق عملية عسكرية لتحرير درنة







كتب - أحمد جمعة

نفى آمر غرفة عمليات عمر المختار فى ليبيا، اللواء سالم الرفادى، ما نشرته وسائل إعلام محلية حول إطلاق الجيش الوطنى الليبى لأى عمليات عسكرية فجر اليوم الخميس، لتحرير مدينة درنة من قبضة الجماعات الإرهابية المتطرفة.

وأكد "الرفادى" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن قوات الجيش الوطنى الليبى على أتم استعداد لتحرير مدينة درنة، مضيفا "لم نطلق أى عمليات عسكرية لتحرير درنة فجر اليوم الخميس".

وأشار اللواء سالم الرفادى إلى اجتماع عقدته غرفة عمليات الكرامة بمختلف محاور مدينة درنة، لبحث التحركات والاستعدادات التى تقوم بها غرفة العمليات لتحرير المدينة.

وأكد أنه الاجتماع خلص إلى أن المتحدث الرسمى باسم الجيش الوطنى الليبى، العميد أحمد المسمارى، واللواء هاشم الكزة مدير إدارة التوجيه المعنوى، هى القيادات العسكرية المسئولة عن الإدلاء بأى معلومات خلال الفترة المقبلة عن التحركات العسكرية لقوات الجيش الليبى.