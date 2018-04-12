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التحالف الدولى للطاقة الشمسية بأسوان: المشروع يدعم الطاقة بمصر

الخميس، 12 أبريل 2018 08:48 ص
التحالف الدولى للطاقة الشمسية بأسوان: المشروع يدعم الطاقة بمصر مسئول الشركات الدولية


أسوان - عبد الله صلاح
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أكد المهندس شريف الجبلى العضو المنتدب لشركة إنارة إحدى شركات التحالف المصرية مع الشركات الدولية بإسبانيا والصين والسعودية لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، أن التحالف الدولى الذى تم لتنفيذ 3 محطات ضمن مشروع الطاقة الشمسية الجديد فى قرية بنبان بمحافظة أسوان، سيكون له مردود إيجابى على تطوير الطاقة بمصر بعد الانتهاء منه خلال العام المقبل، مع إنعاش الاستثمار فى ظل الاستقرار الذى تعيشه البلاد.

 

وقدم "الجبلى"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، شكره لوزارة الكهرباء المصرية على التسهيلات التى قدمتها إلى الشركات لإنجاز المهام وتنفيذ المشروعات، خاصة أن توليد الطاقة الكهربائية بقرية بنبان بمحافظة أسوان، من المشروعات الكبرى التى ستكون سر نهضة الوطن، وعلق قائلاً: "نتشرف كمصريين بوجود تحالف صينى إسبانى سعودى مصرى على أرض بنبان بمحافظة أسوان لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية"، فى ظل وجود مستثمر كورى  متمثل فى بنك التعمير الأسيوى وبنك آخر صينى.

 

وأكد العضو المنتدب للشركة المصرية المنفذة للمشروع، أن رئيس شركة أكسيونا الإسبانية، سيزور المشروع بمحافظة أسوان قريباً خلال الفترة المقبلة، للاطلاع على التطورات التى حدثت، وحجم العمل بالمنطقة.

 

من جانبه، أضاف المهندس محمد عادل، مدير المشروعات بشركة إنارة، أنه بدأ التجهيز لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 168 ميجاوات بمنطقة بنبان بأسوان، منذ شهر مارس الماضى، على أن يبدأ العمل فى تركيب اللوحات الزجاجية بعد شهرين ويتم الانتهاء من العمل فى نهاية مارس 2019.

 

وأوضح مدير المشروعات بالشركة أن التحالف بين الشركات الأربعة سيزيد من سرعة إنجاز العمل نظرا لخبرة الشركات فى مجال الطاقة وقدرتها على تحقيق إنجاز جديد ببنبان بمحافظة أسوان خلال المرحلة الثانية من المشروع الذى سينتج 2000 ميجاوات فى أكبر تجمع للمستثمرين والشركات الكبرى فى منطقة واحدة على مستوى العالم.

 

وتابع المهندس محمد عادل أنه يتوقع دخول أكبر قدر من الاستثمارات فى مجال الطاقة بمصر خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد أن تمت الموافقة على جميع شروط ومطالب البنك الدولى، مؤكدا أن الشركات ستسعى بقوة لخدمة المجتمع المدنى المحيط بالمشروع من أهالى بنبان والقرى المجاورة، مشيراً إلى أن شركات التحالف المصرى الصينى الإسبانى السعودى ستلتزم بجميع معايير البنك الأوروبى من خلال الجودة العالية والحفاظ على البيئة والبناء والاستعانة بالعمال من منطقة بنبان، حيث يستوعب المشروع 350 عاملا فى كل محطة وهناك 3 قطع سيتم العمل بها خلال الفترة المقبلة.


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