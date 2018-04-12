الاحتلال الإسرائيلى يوقف أعمال ترميم فى الخليل القديمة

الاحتلال الإسرائيلى يوقف أعمال ترميم فى الخليل القديمةالخميس، 12 أبريل 2018 04:29 م
قوات الاحتلال الإسرائيلى
إضافة تعليق
أوقفت سلطات الاحتلال الإسرائيلى اليوم الخميس أعمال ترميم أحد مبانى البلدة القديمة من مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.
وتأتى أعمال الترميم ضمن أحد المشاريع التابعة للجنة إعمار الخليل فى منطقة السوق فى البلدة القديمة، والتى تعود ملكيته لعائلة أبو عصب، حيث منع جيش الاحتلال العمال من استكمال أعمال الترميم فى المبنى، وطلبوا منهم إخراج جميع المواد التى تستخدم فى أعمال الترميم.
وقال مدير عام لجنة (إعمار الخليل) عماد حمدان "هذه ليست المرة الأولى التى يقوم بها الاحتلال الإسرائيلى بوقف أعمال الترميم، ومنع استكمال المشاريع".
وأشار إلى أن عرقلة سير أعمال الترميم التى تقوم بها اللجنة من قبل الاحتلال الإسرائيلى تهدف لإحباط أحياء البلدة القديمة وتهجير سكانها منها وتهويدها بشكل كامل.
إضافة تعليق
فى أول زيارة لرئيس برتغالى للقاهرة منذ 25 عاما.. دى سوزا من قصر الاتحادية: مصر أثرت فى تطور البشرية وتمهد الطريق لقيادة العالم.. يؤكد: دراسة الحضارة المصرية من ثوابت التعليم ببلادنا..ويهنئ السيسي بإعادة انتخابه
منتخب مصر يرفع شعار "التراجع مستمر" فى تصنيف الفيفا.. الخسارة أمام البرتغال واليونان تطيح بالفراعنة للمركز الـ46.. تونس تقفز 9 مراكز وتحقق أفضل ترتيب فى تاريخها.. وألمانيا تحتفظ بالصدارة وتراجع السعودية وروسيا
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة