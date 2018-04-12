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الاحتلال الإسرائيلى يوقف أعمال ترميم فى الخليل القديمة

الخميس، 12 أبريل 2018 04:29 م
الاحتلال الإسرائيلى يوقف أعمال ترميم فى الخليل القديمة قوات الاحتلال الإسرائيلى


أ ش أ
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أوقفت سلطات الاحتلال الإسرائيلى اليوم الخميس أعمال ترميم أحد مبانى البلدة القديمة من مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.

وتأتى أعمال الترميم ضمن أحد المشاريع التابعة للجنة إعمار الخليل فى منطقة السوق فى البلدة القديمة، والتى تعود ملكيته لعائلة أبو عصب، حيث منع جيش الاحتلال العمال من استكمال أعمال الترميم فى المبنى، وطلبوا منهم إخراج جميع المواد التى تستخدم فى أعمال الترميم.

وقال مدير عام لجنة (إعمار الخليل) عماد حمدان "هذه ليست المرة الأولى التى يقوم بها الاحتلال الإسرائيلى بوقف أعمال الترميم، ومنع استكمال المشاريع".

وأشار إلى أن عرقلة سير أعمال الترميم التى تقوم بها اللجنة من قبل الاحتلال الإسرائيلى تهدف لإحباط أحياء البلدة القديمة وتهجير سكانها منها وتهويدها بشكل كامل.

 


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