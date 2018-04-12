الأمم المتحدة: من المقرر وصول محققو منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لسوريا اليوم

الأمم المتحدة: من المقرر وصول محققو منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لسوريا اليومالخميس، 12 أبريل 2018 05:03 م
الأمم المتحدة
إضافة تعليق
أبلغ السفير السورى لدى الأمم المتحدة بشار الجعفرى الصحفيين أن من المقرر أن يصل فريقان من محققى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى سوريا اليوم الخميس وغدا الجمعة، للتحقيق فى هجوم دام مزعوم بمدينة دوما.
وذكر الجعفرى أن أحد الفريقين سيصل اليوم والآخر غدا وأن السلطات السورية على استعداد لمرافقتهما إلى حيث يريدان وفى أى وقت يرغبان.
وأضاف أن المنظمة أرسلت 4 جوازات سفر إلى السفارة السورية فى بروكسل وأنه تم منح التأشيرات على الفور، وأفاد بأن سوريا مستعدة لمنح تأشيرات للمفتشين على الحدود السورية مع لبنان.
ولم تؤكد منظمة حظر الأسلحة الكيميائية خطط سفر محققيها.
إضافة تعليق
فى أول زيارة لرئيس برتغالى للقاهرة منذ 25 عاما.. دى سوزا من قصر الاتحادية: مصر أثرت فى تطور البشرية وتمهد الطريق لقيادة العالم.. يؤكد: دراسة الحضارة المصرية من ثوابت التعليم ببلادنا..ويهنئ السيسي بإعادة انتخابه
منتخب مصر يرفع شعار "التراجع مستمر" فى تصنيف الفيفا.. الخسارة أمام البرتغال واليونان تطيح بالفراعنة للمركز الـ46.. تونس تقفز 9 مراكز وتحقق أفضل ترتيب فى تاريخها.. وألمانيا تحتفظ بالصدارة وتراجع السعودية وروسيا
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة