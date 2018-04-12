الأمم المتحدة: من المقرر وصول محققو منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لسوريا اليوم

رويترز

أبلغ السفير السورى لدى الأمم المتحدة بشار الجعفرى الصحفيين أن من المقرر أن يصل فريقان من محققى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى سوريا اليوم الخميس وغدا الجمعة، للتحقيق فى هجوم دام مزعوم بمدينة دوما.

وذكر الجعفرى أن أحد الفريقين سيصل اليوم والآخر غدا وأن السلطات السورية على استعداد لمرافقتهما إلى حيث يريدان وفى أى وقت يرغبان.

وأضاف أن المنظمة أرسلت 4 جوازات سفر إلى السفارة السورية فى بروكسل وأنه تم منح التأشيرات على الفور، وأفاد بأن سوريا مستعدة لمنح تأشيرات للمفتشين على الحدود السورية مع لبنان.

ولم تؤكد منظمة حظر الأسلحة الكيميائية خطط سفر محققيها.