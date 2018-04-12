الأمم المتحدة تأمل بتوصيل المساعدات لـ100 ألف مدنى فى دوما السورية

الأمم المتحدة تأمل بتوصيل المساعدات لـ100 ألف مدنى فى دوما السوريةالخميس، 12 أبريل 2018 03:39 م
الغوطة الشرقية
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قال يان إيجلاند مستشار الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية لرويترز، اليوم الخميس، إن المنظمة تأمل فى أن تتمكن من توصيل إمدادات إغاثة لمئة ألف مدنى سورى على الأقل يحتاجون بشدة للمساعدة بعدما أنهت معركة استمرت عدة أشهر سنوات من الحصار للغوطة الشرقية التى كانت تسيطر عليها المعارضة.
وقا إيجلاند "ما آمل فيه هو أن تكون معركة الغوطة قد انتهت، وإن تأخر ذلك كثيرا، لأنه يبدو أن هناك اتفاقا بشأن دوما مما قد يمكنا من الوصول لأول مرة منذ فترة طويلة لمساعدة السكان داخل دوما".
وأضاف إيجلاند أن الأمم المتحدة ظلت لوقت طويل ممنوعة من إرسال المساعدات وتابع أنه يأمل أن يجرى إجلاء كل من يريدون مغادرة المنطقة وأن يبقى فيها كل من يريدون البقاء.
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