الأردن تترأس اجتماع وزارى عربى بالرياض يتابع تنفيذ قرارات القمة العربية الأخيرة

عقدت هيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات التابعة للقمة العربية اجتماعا لها اليوم الخميس بالرياض برئاسة وزير الخارجية الأردنى أيمن الصفدى، وذلك على هامش الاجتماعات التحضيرية للقمة العادية الـ29 .

وتضم الهيئة فى عضويتها كلا من: الأردن وموريتانيا والسعودية وتونس والجزائر وجيبوتى، بالإضافة إلى جامعة الدول العربية التى مثلها أمينها العام أحمد أبوالغيط.

واعتمدت الهيئة فى تقريرها السنوى حول متابعة تنقيذ قرارات القمة العربية الـ28 فى الأردن والتعرف على مدى التزام الدول بدرجة تنفيذ كل قرار على حده وما هى القرارات التى لم تنفذ حتى الآن وأسباب عدم التنفيذ، وتضمن التقرير توصيات محددة ترفع للقادة العرب للتعامل مع هذه الأمور.