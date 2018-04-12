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الأحد ..وزير الأوقاف يلتقى بطلاب جامعة الزقازيق بالشرقية

الخميس، 12 أبريل 2018 03:31 م
الأحد ..وزير الأوقاف يلتقى بطلاب جامعة الزقازيق بالشرقية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف


الشرقية - إيمان مهنى
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تستقبل جامعة الزقازيق فضيلة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الأحد المقبل 15 أبريل الجارى، حيث يستقبله الدكتور خالد عبد البارى رئيس الجامعة واللواء خالد سعيد محافظ الشرقية فى أول زيارة لفضيلة وزير الأوقاف للجامعة.

وقالت الجامعة فى بيان إن الوزير سيلتقى بطلابها فى ندوة  بعنوان "الشباب و الأمل" ضمن فعاليات الموسم الثقافى للفصل الدراسي الثاني الذى ينظمه قطاع التعليم والطلاب برئاسة الدكتور عبد الحكيم نور الدين نائب رئيس الجامعة.

تبدأ الندوة فى الساعة العاشرة صباحا بقاعة المؤتمرات الكبرى وعقب انتهائها سيشارك فضيلته فى مناقشة رسالة ماجستير بعنوان "تجديد الفكر الدينى فى الإسلام، محمد إقبال أنموذجا" مقدمة من الباحث وجدى عبد القادر بقسم دراسات وبحوث الأديان.

 

 

 


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