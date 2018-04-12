استقالة مدير مستشفى الفيوم العام من منصبه بعد خلافاته مع التمريض

استقالة مدير مستشفى الفيوم العام من منصبه بعد خلافاته مع التمريضالخميس، 12 أبريل 2018 07:59 م
مستشفى الفيوم
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صرحت الدكتورة آمال هاشم وكيل وزارة الصحة، ان الدكتور مجدي سليمان، مدير مستشفي الفيوم العام، تقدم باستقالته لها للمطالبة بإعفائه من منصبه ووافقت على الاستقالة.
كان خلاف وقع بين التمريض بالمستشفى ومديرها على خلفية اتهام ممرضه له بتعديه بلفظ خارج عند سؤالها له عن الإجازات، مما تسبب في احتجاجات التمريض وتقدمهم بالشكوى إلى وكيل وزارة الصحة بمحافظة الفيوم والتى انتقلت للمستشفي اليوم وقامت بالتحقيق فى الواقعة، وتقدم مدير المستشفي باستقالته.
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