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ارتفاع حصيلة ضحايا تفجير بغداد فى العراق إلى 16 قتيلا

الخميس، 12 أبريل 2018 06:38 م
ارتفاع حصيلة ضحايا تفجير بغداد فى العراق إلى 16 قتيلا تفجير - أرشيفية


(أ ف ب)
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ارتفعت حصيلة ضحايا تفجير بغداد إلى 16 شخصا على الأقل وأصيب 14 آخرون الخميس، بانفجار عبوة ناسفة خلال تشييع مقاتلين عراقيين قتلوا الأربعاء بيد تنظيم داعش، وفق ما أفاد مسؤول محلى فى شمال العراق وكالة فرانس برس.

وقال صلاح الدين الشعلان رئيس بلدية قرية اسديرة جنوب الشرقاط، أحد آخر المعاقل السابقة لتنظيم داعش الإرهابى فى شمال العراق، "انفجرت عبوة ناسفة بعد وصول المشيعين إلى مقبرة القرية" لافتا إلى أن "اغلب الجرحى حالتهم خطرة".

 

 


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