إفتتاح مشروعات بالغنايم بتكلفة 67.5 مليون جنيه باحتفالات عيد أسيوط القومى







أسيوط ضحا صالح

أكد المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط، أن إحتفالات العيد القومى هذا العام تشهد إفتتاح وتفقد العديد من المشروعات بمراكز المحافظة فى جميع القطاعات الخدمية المختلفة.

وأوضح محافظ أسيوط فى بيان أن مركز ومدينة الغنايم يشهد إفتتاح وتفقد عدد من المشروعات بتكلفة 67 مليون و531 ألف جنيه وذلك تلبية لاحتياجات المواطنين وفقًا لخطة تنمية القرى والمراكز وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين واستهداف القرى الاكثر احتياجًا.

وقال محمد فهمى رئيس مركز ومدينة الغنايم إن إحتفالات العيد القومى تشهد إفتتاح 3 عمارات سكنية بمنطقة المثلث بتكلفة 9 مليون جنيه وإفتتاح مسجد العزبة بقرية المشايعة بتكلفة مليون و447 ألف جنيه فضلا عن إفتتاح مدرسة الغنايم بحرى الإبتدائية المشتركة بتكلفة 2 مليون و535 ألف جنيه وإفتتاح الإدارة الإجتماعية بالغنايم بتكلفة 2 مليون و317 ألف جنيه.

وأضاف رئيس المركز إنه سيتم تفقد العمل بمشروع الصرف الصحى بقرية المشايعة بتكلفة 27 مليون جنية بالإضافة إلى تفقد نقطة إطفاء دير الجنادلة بتكلفة 2 مليون و125 ألف جنيه وتفقد مركز شرطة الغنايم بتكلفة 17 مليون جنيه وتفقد مبنى الإدارة التعليمية بالغنايم بتكلفة 2 مليون و635 ألف جنيه وتفقد حديقة الربوة بتكلفة 3 مليون و472 ألف جنيه.

على جانب آخر، أكد المهندس ياسر الدسوقى، استمرار العمل فى تنفيذ خطة المحافظة بتكثيف الحملات وإحكام الرقابة والسيطرة على عملية تداول السلع الغذائية بالأسواق ومكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها وأشكالها والتأكد من صلاحية المواد الغذائية المعروضة حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وأضح محافظ أسيوط أن مديرية الطب البيطرى تمكنت من ضبط 2 طن و693 كيلو أسماك مملحة غير صالحة للاستهلاك الآدمى وذلك خلال 8 حملات تفتيشية مكبرة تم القيام بها خلال الايام الماضية بالتنسيق مع مديريتى التموين والصحة ومباحث التموين والرقابة التجارية لمتابعة المعروض من المنتجات الغذائية بالأسواق والمحلات العامة والوقوف على مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وقال الدكتور محمد بخيت مدير مديرية الطب البيطرى إنه أيضا تم الإشتراك فى 22 حملة تموينية خلال الشهر الماضى أسفرت عن ضبط 318 كيلو لحوم ومشتقاتها غير صالحة للإستهلاك الآدمى فضلا عن ضبط 851 كيلو دواجن غير صالحة للإستهلاك الآدمى و286 كيلو أسماك غير صالحة للإستهلاك الآدمي.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطرى أنه تم خلال الشهر الماضى المرور على 20 مجزر آلى بالمحافظة ومتابعة أعمالها حيث تم ذبح 5184 ذبيحة و19 ألف دجاجة بمجازر المحافظة كما تم الكشف على توريدات المستشفيات والمدارس والسجون من اللحوم والدواجن والأسماك للإطمئنان على صلاحيتها.

فى سياق آخر، أصدر المهندس ياسر الدسوقى تعليماته لرؤساء المراكز والأحياء بالمحافظة بضرورة الإهتمام بنظافة الشوارع والميادين وتكثيف حملات رفع الإشغالات بصفة مستمرة ورفع القمامة ومخلفات المبانى والتراكمات المتواجده على جانبى الطرق بمراكز ومدن وأحياء وقرى المحافظة كافة.

وقال أيمن محروس رئيس حى شرق مدينة أسيوط إنه تم رفع 651 طن قمامة خلال أسبوع بدائرة الحى بالإضافة إلى رفع 1942 طن مخلفات مبانى وقمامة بمنطقة سور جامعة الأزهر كما تم رفع 32 طن تراكم مخلفات على جانبى النيل بمنطقة الخزان الجديد كما تم تهذيب الأشجار بشارع أحمد حسن الباقورى بمنطقة الوليدية.

وأوضح رئيس حى شرق انه تم طلاء 12 كشك كهرباء بدائرة حى شرق أسيوط بجانب طلاء 521 عمود كهرباء مسلوب و 114 عمود كهرباء غريانى وتركيب رخام لعدد 2 كشك كهرباء.