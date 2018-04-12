إصابة 4 من الشرطة العراقية فى هجوم شنه مسلحون من داعش بكركوك

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أوردت قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الخميس أن أربعة من عناصر الشرطة الاتحادية أصيبوا فى هجوم شنه مسلحون من تنظيم (داعش) الإرهابى على دوريتهم فى ناحية الرشاد جنوب غربى كركوك.

ونقلت القناة عن مصدر أمنى محلى - لم تسمه - القول إن دورية للشرطة الاتحادية تعرضت لنيران مسحلين من داعش فى قرية الذيبات بناحية الرشاد، ما أدى إلى إصابتهم بجروح مختلفة.

وأضاف أن عناصر الدورية قامت بنقل المصابين إلى مستشفى قريب لتلقى العلاج، فيما نفذت حملة دهم وتفتيش بحثا عن العناصر الإرهابية.