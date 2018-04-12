إستثمار البحث العلمى لتحقيق التنمية الإقتصادية بمصر فى ندوة بعلوم المنوفية







المنوفية – محمود شاكر

نظمت كلية العلوم جامعة المنوفية بالتعاون مع مركز النيل للإعلام بشبين الكوم ندوة علمية إقتصادية تحت عنوان "أهمية الاستثمار فى البحث العلمى لتحقيق التنمية الإقتصادية فى مصر" تحت رعاية الدكتور معوض الخولى رئيس الجامعة والدكتور محمد توفيق شعبان عميد الكلية وذلك بهدف إلقاء الضوء على أهمية البحث العلمى فى مصر وقدرته على تحقيق التنمية الإقتصادية.

ناقشت الندوة العديد من المحاور التى تؤكد أن تقدم الدول والشعوب يكمن فى مدى تقدم البحث العلمى لذا دعت الندوة إلى أهمية تشجيع وتطوير البحث العلمى وتحويله إلى مشاريع إنتاجية على أرض الواقع واستثماره الإستثمار الأمثل لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة فى جميع المجالات، بالإضافة إلى ضرورة تشجيع صغار الباحثين على إجراء بحوث تطبيقية لحل مشكلات المجتمع والبيئة المحيطة، كما ناشد الحضور على ضرورة دعم الدولة لكليات العلوم على مستوى الجمهورية لتفعيل دورها فى مجال الأبحاث العلمية وتمكين الباحثين من تحويل الأبحاث العلمية إلى مشروعات اقتصادية.

تحدث فى الندوة كل من الدكتور علاء النعناعى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور مجدى أبو غزالة رئيس قسم الفيزياء والدكتور عادل نصار رئيس قسم الكيمياء والدكتور محمود عويضة أستاذ متفرغ بقسم الفيزياء، حضر الندوة لفيف من أعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة و طلبة و طالبات الكلية.