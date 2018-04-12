"أوقاف الإسكندرية" تحرر محضرا ضد مواطن تعدى على حرم مسجد التقوى بكنج مريوط







الإسكندرية أسماء على بدر

حررت مديرية الأوقاف السكندرية محضرا بناء على المذكرة المقدمة من الشيخ أحمد عاشور مدير عام إدارة أوقاف العامرية ثانى للشيخ محمد العجمى وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية بشأن قيام شخص يدعى ( س. م ) لقيامه بالتعدى على حرم مسجد التقوى الشهير بالفولى بعزبة أبو الريش بكينج مريوط بالعامرية بفتح شبابيك على أرض المسجد وعمل صرف صحى خاص به من أرض المسجد من الجهة البحرية مستغلا حصول أهالى العزبة على قرار وزارى لإحلال وتجديد المسجد بالجهود الذاتية من الإدارةالمركزية للشون الهندسية بالوزارة.

وعلى الفور وجه العجمى الشيخ أحمد عاشور مدير عام إدارة أوقاف العامرية ثانى بتحرير محضر ضد المذكور بقسم شرطة ثانى العامرية.

وتحرر المحضر رقم 1738 لسنة 2018 ادارى قسم شرطة ثانى العامرية وإبلاغ الوحدة المحلية بكينج مريوط بالعامرية التابع لها عزبة أبو الريش محل الواقعة.

وشدد العجمى على أن جميع الأجهزة الرقابية بالمديرية على يقظة تامة طوال الأربع وعشرين ساعة يوميا وتتابع جميع المساجد والزوايا بعناية شديدة وأنها لن تسمح لأى شخص كائنا من كان بالتعدى على حرمة بيوت الله وأننا سنتصدى بمنتهى الحزم والشدة لكل من تسول له نفسه التعدى على بيوت الله كما عاهدنا على ذلك الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف فى حماية بيوت الله بأرواحنا وستبقى مصلحة العمل الدعوى فوق كل اعتبار والمصلحة العليا لبيوت الله ولمصرنا الغالية فوق الجميع.