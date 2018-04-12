أنور قرقاش من اجتماعات الرياض :نسعى لبلورة مواقف واحدة تعزز الاستقرار







كتبت – شرويت ماهر

أكد أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتى للشئون الخارجية، أن هدف المشاركة فى اجتماع وزراء الخارجية التحضيرى للقمة بالرياض، هو بلورة مواقف موحدة تعزز الاستقرار وترفض التدخلات الإقليمية فى الشئون العربية.

وكتب أنور قرقاش عبر حسابه الرسمى بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" :" من الرياض عاصمة العزم والحزم العربى مشاركا فى اجتماع وزراء الخارجية التحضيرى للقمة، نسعى لبلورة مواقف موحدة تعزز الاستقرار وترفض التدخلات الإقليمية فى شؤوننا وتفعِل الدور العربى فى قضايا المنطقة".



