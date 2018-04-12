"أطباء الشرقية" توضح أسباب حبس طبيب عظام مستشفى العاشر

الشرقية - إيمان مهنى

أصدرت نقابة الأطباء بالشرقية، برئاسة الدكتور أيمن سالم، بيانا توضح أسباب حبس الدكتور محمد حسن طبيب مقيم العظام بمستشفى العاشر من رمضان بعد توجيه له تهمة تعطيل العدالة وإهانة القضاء.

وأوضحت النقابة، أنه أثناء تواجد الطبيب فى النوبجيتة، دخل وكيل النيابة، للاطلاع على تقارير طبية بشأن حادث، وطلب من الطبيب الحضور لديوان النيابة لاستكمال التحقيق، فرفض الطبيب لانشغاله فى علاج حالات طارئة بالاستقبال، والانتظار لحين انتهاء النوبيجتية، فحدث مشادة على إثرها.

وقال البيان "تم تهدئة الأمر بين الطرفين بمساعى النقيب أيمن سالم، وذهب الطبيب عقب انتهاء عملة إلى نيابة العاشر من رمضان، مستجيباً لطلب الحضور إلى مقر النيابة ليلة الخلاف".

وأضاف أيمن سالم نقيب الأطباء، انه ظن أن الموضوع انتهى بعد حضور الطبيب، إلا انهم فوجئوا بقرار النائب العام بضبط وإحضار الطبيب على خلفية المذكرة المقدمة من وكيل النيابة.

وأشار النقيب بقوله، انه أجرى مقابلات، مع المحامى العام بالزقازيق، وكيل النيابة بالعاشر من رمضان الذى حدثت معه المشكلة، والمحامى العام الأول بالمنصورة محاولاً إيضاح الأمر والوصول لطريقة للاعتذار والترضية وآلت كل المحاولات بالفشل، والقى قبض على الطبيب وتم التحقيق معه فى النيابة فى حضوره وحضور محاميه.

ومن جانبه قررت نيابة العاشر من رمضان، إخلاء سبيل الدكتور محمد حسن بكفالة 10 آلاف جنيه على ذمة التحقيق.