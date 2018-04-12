أزهرى المنوفية يكرم ثلاث معلمات مثاليات على مستوى المنطقة







المنوفية - محمود شاكر

اختتمت منطقة المنوفية الأزهرية تقييم المعلمة المثالية على مستوى المنطقة للعام الدراسى 2018/2017 وذلك للعام الثانى على التوالى.

شهدت المنطقة تطبيق هذا التقييم العام الماضى على مستوى إدارتى تلا وبركه السبع فقط، ولكن تم تعميمه هذا العام على مستوى المنطقة وشاركت فيه 12 معلمة تربية رياضية بالمنطقة فى منافسة قوية بين المعلمات للحصول على لقب المعلمة المثالية بعد ارتفاع أداء المعلمات الملحوظ ليساهم فى رفع مستوى العملية التعليمية بالأزهر.

حصلت على المركز الأول بالمنطقة باكينام مصطفى محمود المعلمة بمعهد أبو مشهور الابتدائى بإدارة بركة السبع وجاءت إيمان إبراهيم عبد المعطى فى المركز الثانى المعلمة بمعهد الدبايبة الابتدائى بإدارة بركة السبع وحصلت المعلمة أسماء العادلى بمعهد سرس الليان الابتدائى بإدارة منوف على المركز الثالث.

شارك فى التقييم لجنة مكونة من هانى آدم موجه عام التربية الرياضية وحسام شعيب موجه أول تربية رياضية وخالد أبو حسين مدير الإدارة، وتم تكريم المعلمات بمكتب الشيخ السيد محمود سرور رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنوفية وبحضور مسئولة مشروع المعلمة المثالية الدكتورة رانيا محمود.

يأتى ذلك تحت رعاية فضيلة الشيخ صالح عباس جمعة رئيس قطاع المعاهد الأزهرية والدكتورة نوال حسنى مدير عام الرعاية الرياضية بقطاع المعاهد الأزهرية وأيمن ناصر مدير إدارة التخطيط والتوجيه والمتابعة بالأزهر والدكتور محمد حجر مسئول مشروع المعلم والموجه المثالى بالأزهر.







