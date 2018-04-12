أردوغان يعلن بقاء القوات التركية فى سوريا







كتب سمير حسنى

أعلن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، أن القوات التركية ستبقى فى سوريا إلى أن تصبح الأراضى السورية آمنة لجميع السوريين، بحسب زعمه.

معربا عن قلقه إزاء "المنازلة" بين القوى العظمى حول سوريا.

وقال أردوغان، إنه بحث تداعيات الهجوم الكيماوى فى سوريا مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، وأنه سيبحث مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين مساء اليوم الهجوم الكيماوى فى سوريا.

وكان البيت الأبيض أعلن أن ترامب بحث فى اتصال هاتفى مع نظيره التركى الأزمة فى سوريا، ونقل راديو (سوا) الأمريكى اليوم الخميس، عن بيان للبيت الأبيض قوله أن الطرفين اتفقا على البقاء على اتصال بشأن الأزمة.

ومن جهتها، قالت الرئاسة التركية أن الرئيسان ترامب وأردوغان "تبادلا وجهات النظر حول التطورات الأخيرة فى سوريا"، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.