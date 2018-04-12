أردوغان يبحث مع ترامب وبوتين الهجوم الكيماوى فى سوريا







رويترز

قال الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، أنه تحدث هاتفيا مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أمس وأنه سيبحث مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين مساء اليوم الهجوم الكيماوى فى سوريا.

وقال أردوغان "سنواصل وجودنا وأنشطتنا فى سوريا حتى تصبح الأراضى السورية آمنة للجميع"، مؤكدا أنه لا نية للتخلى عن التحالف مع أمريكا أو الشراكة مع روسيا أو التعاون مع إيران.

من جانبه أعلن البيت الأبيض أن ترامب بحث فى اتصال هاتفى مع نظيره التركى الأزمة فى سوريا ،ونقل راديو (سوا) الأمريكى اليوم الخميس، عن بيان للبيت الأبيض قوله أن الطرفين اتفقا على البقاء على اتصال بشأن الأزمة.

ومن جهتها، قالت الرئاسة التركية أن الرئيسان ترامب وأردوغان "تبادلا وجهات النظر حول التطورات الأخيرة فى سوريا"، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.