أبو الغيط يشارك فى اجتماع اللجنة الوزارية حول تدخلات إيران فى شئون المنطقة







كتب مصطفى عنبر

فى إطار الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية التاسعة والعشرين والمقرر عقدها فى 15 الجارى فى مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية، شارك أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم فى اجتماع اللجنة الوزارية العربية المعنية ببحث التدخلات الإيرانية فى الشئون الداخلية للدول العربية والتى تضم وزراء خارجية كل من الإمارات والسعودية ومصر والبحرين والأمين العام للجامعة العربية.

وصرح الوزير المفوض محمود عفيفى، المتحدث الرسمى باسم الأمين العام، بأن الاجتماع شهد تبادل وجهات النظر حول أبعاد التدخلات الإيرانية الأخيرة فى الشأن العربى بشكل عام وفى الشئون الداخلية لعدد من الدول العربية، خاصة فيما يرتبط بالتصاعد فى وتيرة إطلاق صواريخ باليستية إيرانية الصنع من قبل جماعة الحوثيين الإنقلابية فى اليمن تجاه المملكة بما يشكل تهديدا لأمنها واستقرارها، وبما يهدد أيضا بتوسيع دائرة النزاع المسلح القائم فى اليمن.

وأوضح المتحدث أن اللجنة اتفقت على أن يتم طرح مشروع قرار يناقش الأبعاد والتداعيات المختلفة لهذا الموضوع أمام القادة العرب خلال القمة الحالية، وذلك فى إطار الأهمية الكبيرة لمخاطبته، أخذا فى الاعتبار تأثيراته على منظومة الأمن القومى العربى وعلى مسار العلاقات العربية مع الجانب الإيرانى.