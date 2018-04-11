"يوروكنترول" تحذر شركات الطيران من خطر ضربات جوية محتملة ضد سوريا







بروكسل(أ ش أ)

حذرت المنظمة الأوروبية لسلامة الملاحة الجوية (يوروكنترول)، شركات الطيران التى تحلق فوق شرق البحر الأبيض المتوسط، من مخاطر"ضربات جوية محتملة ضد سوريا" فى غضون 72 ساعة.

وذكرت شبكة (بلومبرج) الأمريكية أن المنظمة استشهدت فى بيانها بالأخطار التى أصدرتها هيئة سلامة الطيران الأوروبية، والتى أرسلتها لمنطقة معلومات الطيران لشرق المتوسط /نيقوسيا، وأنه نظرا لاحتمالية شن ضربات جوية ضد سوريا بواسطة صواريخ جو - أرض أو صواريخ كروز على مدار الـ 72 ساعة القادمة، وإمكانية حدوث تعطل دورى لمعدات راديو الملاحة، يجب إيلاء الاهتمام لخطط عمليات الطيران فى منطقة شرق البحر المتوسط/ نيقوسيا".

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب كثف من الاستعدادات للاستجابة لهجوم الأسلحة الكيمياوية المشتبه به فى سوريا، وقال أن الولايات المتحدة سترد "بقوة" على هجوم يشتبه أنه هجوم كيمياوى من قبل نظام الرئيس السورى بشار الأسد.