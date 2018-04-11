video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 11 أبريل 2018 10:52 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

"يوروكنترول" تحذر شركات الطيران من خطر ضربات جوية محتملة ضد سوريا

الأربعاء، 11 أبريل 2018 10:37 ص
"يوروكنترول" تحذر شركات الطيران من خطر ضربات جوية محتملة ضد سوريا جانب من أحداث سوريا ـ صورة أرشيفية


بروكسل(أ ش أ)
إضافة تعليق

حذرت المنظمة الأوروبية لسلامة الملاحة الجوية (يوروكنترول)، شركات الطيران التى تحلق فوق شرق البحر الأبيض المتوسط، من مخاطر"ضربات جوية محتملة ضد سوريا" فى غضون 72 ساعة.

وذكرت شبكة (بلومبرج) الأمريكية أن المنظمة استشهدت فى بيانها بالأخطار التى أصدرتها هيئة سلامة الطيران الأوروبية، والتى أرسلتها لمنطقة معلومات الطيران لشرق المتوسط /نيقوسيا، وأنه نظرا لاحتمالية شن ضربات جوية ضد سوريا بواسطة صواريخ جو - أرض أو صواريخ كروز على مدار الـ 72 ساعة القادمة، وإمكانية حدوث تعطل دورى لمعدات راديو الملاحة، يجب إيلاء الاهتمام لخطط عمليات الطيران فى منطقة شرق البحر المتوسط/ نيقوسيا".

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب كثف من الاستعدادات للاستجابة لهجوم الأسلحة الكيمياوية المشتبه به فى سوريا، وقال أن الولايات المتحدة سترد "بقوة" على هجوم يشتبه أنه هجوم كيمياوى من قبل نظام الرئيس السورى بشار الأسد.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. هل تستطيع إيران تحمل أعباء الأمن فى سوريا منفردة؟.. اقتراحات روسية بتسليم طهران مهام السيطرة فى الشام بعد أحداث دوما.. خبير استراتيجى روسى: من الأفضل بالنسبة لروسيا تكفل إيران بدور الأمن فى سوريا

ترامب يمهد لاحتلال سوريا بزعم البحث عن الكيماوى.. بكاريكاتير اليوم السابع

روسيا تهدد بإسقاط أى صواريخ أمريكية تطلق على سوريا

مسئول روسى: سنرد حال تعرض جنودنا فى سوريا لأية ضربة عسكرية أمريكية

يوروكنترول

المنظمه الاوروبيه لسلامه الملاحه

ضربات جويه محتمله ضد سوريا

سوريا

اخبار العرب




لا تفوتك
معارض قطرى: تميم إلى مزبلة التاريخ واخترنا البديل وسنقلب نظام الحكم

معارض قطرى: تميم إلى مزبلة التاريخ واخترنا البديل وسنقلب نظام الحكم

الخطيب يٌناقش مستقبل الأهلى من الإمارات.. رئيس النادى يجتمع بالبدرى وعبد الحفيظ لبحث موقف صالح جمعة ويراجع بنود اللائحة الأفريقية.. مشاورات حول عودة متعب.. غموض موقف الشيخ.. والمدير الفنى يقترب من التجديد

الخطيب يٌناقش مستقبل الأهلى من الإمارات.. رئيس النادى يجتمع بالبدرى وعبد الحفيظ لبحث موقف صالح جمعة ويراجع بنود اللائحة الأفريقية.. مشاورات حول عودة متعب.. غموض موقف الشيخ.. والمدير الفنى يقترب من التجديد

شاهد.. احتفال جنونى من أسطورة دفاع ليفربول بهدف محمد صلاح فى السيتى

شاهد.. احتفال جنونى من أسطورة دفاع ليفربول بهدف محمد صلاح فى السيتى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة