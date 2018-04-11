ولى العهد السعودى محمد بن سلمان يصل مدريد فى أول زيارة رسمية له لإسبانيا

ولى العهد السعودى محمد بن سلمان يصل مدريد فى أول زيارة رسمية له لإسبانياالأربعاء، 11 أبريل 2018 06:51 م
صاحب السمو الملكى محمد بن سلمان ولى العهد السعودى
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وصل منذ قليل، صاحب السمو الملكى، الأمير محمد بن سلمان، ولى العهد السعودى نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع، إلى العاصمة الإسبانية مدريد، حسبما أفادت قناة "العربية" فى خبر عاجل لها.
يُذكر أن زيارة الأمير محمد بن سلمان هى الزيارة الرسمية الأولى له لإسبانيا، وسبقتها مؤخرا زيارته للمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، كما زار مصر فى وقت سابق فى أول زياراته الرسمية للقاهرة منذ توليه منصب ولى العهد بالمملكة العربية السعودية.
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