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الأربعاء، 11 أبريل 2018 03:15 م
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وفاة سجين جنائى داخل مستشفى بالمنيا

الأربعاء، 11 أبريل 2018 02:15 م
وفاة سجين جنائى داخل مستشفى بالمنيا مستشفى المنيا


المنيا- حسن عبد الغفار
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تلقت أجهزة الأمن فى محافظة المنيا بلاغا من المستشفى الجامعي، بوفاة سجين جنائي، أثناء تواجده داخل المستشفى.

 

تلقى اللواء ممدوح عبد المنصف مدير أمن المنيا، إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنيا، بتلقيه بلاغا من المستشفى الجامعي، بوفاة "عمر.م.ج"، 57 سنة، والمودع فى سجن المنيا شديد الحراسة.

 

وتحرر محضر بالواقعة، وبتوقيع الكشف الطبى عليه، تبين أنه لا توجه شبهة جنائية، وتولت النيابة العامة التحقيقات فى الواقعة.


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