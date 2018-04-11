وصول وسفر 3032 راكب بموانئ البحر الأحمر و تداول 468 شاحنة

وصول وسفر 3032 راكب بموانئ البحر الأحمر و تداول 468 شاحنةالأربعاء، 11 أبريل 2018 10:00 ص
قال ملاك يوسف المتحدث الاعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر،إن ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال السفينتين عمان والحرية2 وعلى متنهم 212 راكب و55 شاحنة بضائع و6 شاحنة عفش ركاب و18 سيارة ، كما تغادر السفينة محبة وعلى متنها 886 معتمر متجهة الى ميناء ينبع السعودى وثلاث سفن أخرى وهى مسرة ، بوسيدون اكسبريس ، النوى اكسبريس وعلى متنهم 328 راكب و97 شاحنة بضائع و3 سيارة.
وشهد الميناء بالأمس استقبال أربع سفن وهى عمان ، مسرة ، محبة ، النوى اكسبريس وعلى متنهم 438 راكب و58 شاحنة بضائع و15 شاحنة عفش ركاب و16 سيارة ، وغادرت السفينة عمان وعلى متنها 110 راكب و97 شاحنة بضائع و2 سيارة.
على جانب آخر،يشهد ميناء نويبع وصول وسفر 1058 راكب منهم 142 معتمر وتداول 155 شاحنة ، حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينتين أيلة و بريدج وعلى متنهم 195 راكب و9 براد و2 تريلا و1 باص جيت ، كما تغادر السفينة سينا وعلى متنها 31 راكب و29 براد و 5 تريلا.
بينما شهد الميناء بالأمس استقبال ثلاث سفن وهى أيلة ، سينا ، بريدج وعلى متنهم 293 راكب و13 براد و19 تريلا و16 سيارة ، فيما غادرت ثلاث سفن وهى أيلة ، سينا ، بريدج وعلى متنهم 539 راكب منهم 142 معتمر و3 باص عمرة و57 براد و21 تريلا و1 سيارة.
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