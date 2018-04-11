وصول وسفر 3032 راكب بموانئ البحر الأحمر و تداول 468 شاحنة







البحر الأحمر - عماد عرفة

قال ملاك يوسف المتحدث الاعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر،إن ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال السفينتين عمان والحرية2 وعلى متنهم 212 راكب و55 شاحنة بضائع و6 شاحنة عفش ركاب و18 سيارة ، كما تغادر السفينة محبة وعلى متنها 886 معتمر متجهة الى ميناء ينبع السعودى وثلاث سفن أخرى وهى مسرة ، بوسيدون اكسبريس ، النوى اكسبريس وعلى متنهم 328 راكب و97 شاحنة بضائع و3 سيارة.

وشهد الميناء بالأمس استقبال أربع سفن وهى عمان ، مسرة ، محبة ، النوى اكسبريس وعلى متنهم 438 راكب و58 شاحنة بضائع و15 شاحنة عفش ركاب و16 سيارة ، وغادرت السفينة عمان وعلى متنها 110 راكب و97 شاحنة بضائع و2 سيارة.

على جانب آخر،يشهد ميناء نويبع وصول وسفر 1058 راكب منهم 142 معتمر وتداول 155 شاحنة ، حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينتين أيلة و بريدج وعلى متنهم 195 راكب و9 براد و2 تريلا و1 باص جيت ، كما تغادر السفينة سينا وعلى متنها 31 راكب و29 براد و 5 تريلا.

بينما شهد الميناء بالأمس استقبال ثلاث سفن وهى أيلة ، سينا ، بريدج وعلى متنهم 293 راكب و13 براد و19 تريلا و16 سيارة ، فيما غادرت ثلاث سفن وهى أيلة ، سينا ، بريدج وعلى متنهم 539 راكب منهم 142 معتمر و3 باص عمرة و57 براد و21 تريلا و1 سيارة.