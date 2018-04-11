وصول كميات من البضائع لمدينة الشيخ زويد







شمال سيناء - محمد حسين

قال النائب ابراهيم ابوشعيرة عضو مجلس النواب عن مركز الشيخ زويد ورفح بشمال سيناء إنه وصلت إلى مدينة الشيخ زويد بشمال سيناء كميات مختلفة من البضائع و أنابيب الغاز.

وأوضح أبو شعيرة فى تصريح صحفى له الليله ، انه تم تنسيق دخول 8 شاحنات من المواد الغذائية والدقيق والدواجن و 1700 انبوبة بوتوجاز إلى الشيخ زويد .