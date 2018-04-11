وصول كميات من البضائع لمدينة الشيخ زويد

وصول كميات من البضائع لمدينة الشيخ زويدالأربعاء، 11 أبريل 2018 11:48 م
سلع غذائيه - ارشيفية
إضافة تعليق
قال النائب ابراهيم ابوشعيرة عضو مجلس النواب عن مركز الشيخ زويد ورفح بشمال سيناء إنه وصلت إلى مدينة الشيخ زويد بشمال سيناء كميات مختلفة من البضائع و أنابيب الغاز.
وأوضح أبو شعيرة فى تصريح صحفى له الليله ، انه تم تنسيق دخول 8 شاحنات من المواد الغذائية والدقيق والدواجن و 1700 انبوبة بوتوجاز إلى الشيخ زويد .
إضافة تعليق
مصير المعارين فى الأهلى بين السما والأرض.. خلاف حول صالح جمعة وأحمد الشيخ.. الجهاز الفنى يرفض عودة عمرو بركات والغزال.. اتفاق على إنهاء إعارة ناصر وزكريا.. والبدرى يحسم الملفات الشائكة مع لجنة الكرة
أزمة جديدة بين موسكو ولندن بسبب الجاسوس وابنته.. يوليا تغادر المستشفى لمكان سرى.. أقاربها يخشون أن تكون محتجزة فى مركز اعتقال.. والسفارة الروسية: إعادة توطين آل سكريبال فى دولة ثالثة انتهاك للقانون الدولى
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة