video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 12 أبريل 2018 12:49 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

وصول كميات من البضائع لمدينة الشيخ زويد

الأربعاء، 11 أبريل 2018 11:48 م
وصول كميات من البضائع لمدينة الشيخ زويد سلع غذائيه - ارشيفية


شمال سيناء - محمد حسين
إضافة تعليق

قال النائب ابراهيم ابوشعيرة عضو مجلس النواب عن مركز الشيخ زويد ورفح بشمال سيناء إنه وصلت إلى مدينة الشيخ زويد بشمال سيناء كميات مختلفة من البضائع و أنابيب الغاز.

وأوضح  أبو شعيرة  فى تصريح صحفى له الليله ، انه تم تنسيق دخول 8 شاحنات من المواد الغذائية والدقيق والدواجن و 1700 انبوبة بوتوجاز إلى الشيخ زويد .

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ شمال سيناء : توفير إعتمادات مالية لتنفيذ مشروعات جديدة

اخبار مصر

اخبار المحافظات

شمال سيناء

الشيخ زويد




لا تفوتك
شاهد اللحظات الأولى لتحطم طائرة عسكرية جزائرية قرب مطار بوفاريك

شاهد اللحظات الأولى لتحطم طائرة عسكرية جزائرية قرب مطار بوفاريك

الأبنية التعليمية: نحتاج 700 مليون جنيه لإنشاء 30 ألف فصل

الأبنية التعليمية: نحتاج 700 مليون جنيه لإنشاء 30 ألف فصل

مصير المعارين فى الأهلى بين السما والأرض.. خلاف حول صالح جمعة وأحمد الشيخ.. الجهاز الفنى يرفض عودة عمرو بركات والغزال.. اتفاق على إنهاء إعارة ناصر وزكريا.. والبدرى يحسم الملفات الشائكة مع لجنة الكرة

مصير المعارين فى الأهلى بين السما والأرض.. خلاف حول صالح جمعة وأحمد الشيخ.. الجهاز الفنى يرفض عودة عمرو بركات والغزال.. اتفاق على إنهاء إعارة ناصر وزكريا.. والبدرى يحسم الملفات الشائكة مع لجنة الكرة

أزمة جديدة بين موسكو ولندن بسبب الجاسوس وابنته.. يوليا تغادر المستشفى لمكان سرى.. أقاربها يخشون أن تكون محتجزة فى مركز اعتقال.. والسفارة الروسية: إعادة توطين آل سكريبال فى دولة ثالثة انتهاك للقانون الدولى

أزمة جديدة بين موسكو ولندن بسبب الجاسوس وابنته.. يوليا تغادر المستشفى لمكان سرى.. أقاربها يخشون أن تكون محتجزة فى مركز اعتقال.. والسفارة الروسية: إعادة توطين آل سكريبال فى دولة ثالثة انتهاك للقانون الدولى

الاتحاد يبدأ مفاوضات تجديد عقود عاشور الأدهم وشوقى السعيد

الاتحاد يبدأ مفاوضات تجديد عقود عاشور الأدهم وشوقى السعيد

من غير شهادات.. "مصطفى" أجدع مرشد سياحى يحكى حكاية القناطر بفسحة عالخيول

من غير شهادات.. "مصطفى" أجدع مرشد سياحى يحكى حكاية القناطر بفسحة عالخيول

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة