وصول جثمان النقيب محمدى الحسينى للمسجد الكبير بالزقازيق لأداء صلاة الجنازة







الشرقية- فتحية الديب

وصل منذ قليل، جثمان النقيب محمدى رجب الحسيني، من قوة الأمن المركزى قطاع قنا، والذي استشهد أمس، أثناء تبادل إطلاق النيران بين قوة أمنية وخارجين على القانون في حملة أمنية علي قرية حمرا دوم التابعة لمركز نجع حمادى، إلي المسجد الكبير بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، استعدادا لتأدية صلاة الجنازة عليه وتشييعه لمثواه الأخير.

كانت حملة مكبرة قد تبادلت النيران مع عدد من الخارجين على القانون فى حملة أمنية على إحدى البؤر الإجرامية بقرية حمرا دوم، التابعة لمركز نجع حمادى، شمال محافظة قنا، أسفر ذلك عن استشهاد النقيب محمدي رجب الحسيني، وإصابة النقيب أدهم يوسف والمجند محمد عصمت.

يذكر أن الضابط الشهيد من كفر الزقازيق، بمحافظة الشرقية، ودفعة 2015، من قوة قطاع الأمن المركزي بمحافظة قنا، وغير متزوج. وشقيقه الأكبر ضابط شرطة.

وكان الشهيد قد دون علي صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، تدوينة قال فيها "سلاما علي من قاتلوا بالليل وفي الصباح بالاكفان عادوا، سلاما عليهم إلى يوم أن نلتقي جميعا، رحم الله شهداء الوطن"، إشارة منه إلى رغبته في الشهادة وقد نالها.