وسائل إعلام تنشر صورة لقائد طائرة الجزائر العسكرية المنكوبة







كتب سمير حسنى

نشرت وسائل إعلام جزائرية، قبل قليل، صورة "دوسن إسماعيل" قائد الطائرة العسكرية المنكوبة، موضحة أنه يبلغ من العمر 40 عاما، وينحدر من ولاية المسيلة الواقعة شرق العاصمة الجزائر.

وسقطت طائرة عسكرية بالقرب من مطار بوفاريك صباح اليوم، كان على متنها أكثر من 200 عنصر من الجيش، ووفرت الحماية المدنية الجزائرية نحو 14 سيارة إسعاف و10 شاحنات لإخماد النيران.