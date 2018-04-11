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وسائل إعلام تنشر صورة لقائد طائرة الجزائر العسكرية المنكوبة

الأربعاء، 11 أبريل 2018 04:11 م
وسائل إعلام تنشر صورة لقائد طائرة الجزائر العسكرية المنكوبة قائد الطائرة المنكوبة


كتب سمير حسنى
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نشرت وسائل إعلام جزائرية، قبل قليل، صورة "دوسن إسماعيل" قائد الطائرة العسكرية المنكوبة، موضحة أنه يبلغ من العمر 40 عاما، وينحدر من ولاية المسيلة الواقعة شرق العاصمة الجزائر.

وسقطت طائرة عسكرية بالقرب من مطار بوفاريك صباح اليوم، كان على متنها أكثر من 200 عنصر من الجيش، ووفرت الحماية المدنية الجزائرية نحو 14 سيارة إسعاف و10 شاحنات لإخماد النيران.


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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

بركة

رحم الله شهداء الجزائر الحبيبة ...

وأسكنهم فسيح جناته .. وألهم أحبتنا في الجزائر وأهالي الشهداء ومحبيهم ، الصبر والسلوان .. إنا لله وإنا إليه راجعون .

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