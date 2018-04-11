وزير خارجية أردوغان يحرض على احتلال سوريا وإبعاد الأسد عن السلطة







كتب- هاشم الفخرانى

فى دعوة جديدة من قبل الساسة الأتراك لاحتلال دولة عربية من قبل الجيش الأمريكى، قال وزير الخارجية التركى مولود جاويش أوغلو، اليوم الأربعاء، إنّه بات من الضروري إبعاد نظام لرئيس السورى بشار الأسد عن السلطة فى سوريا بأى شكل .

وبحسب صحيفة "زمان" التركية، زعم "أوغلوا" أنّ نظام بشار الأسد لم يستخدم الأسلحة الكيميائية لأول مرة، بل قتل قرابة مليون شخص باستخدام أسلحة تقليدية وأخرى محرمة دولياً.

وتابع وزير الخارجية التركي، أن بشار الأسد قتل نحو مليون مواطن سوري بواسطة الأسلحة التقليدية والأسلحة الكيميائية، ويجب تنحيته عن سلطة البلاد بسرعة، والانتقال إلى مرحلة الحل السياسي.

كان وزير الدفاع التركي نور الدين جانيكلى، قال اليوم الأربعاء إن روسيا لن تبقى مكتوفة الأيدى إزاء تهديدات الولايات المتحدة الأمريكية بتنفيذ ضربات جوية ضد أهداف النظام السورى.

ولفت الوزير التركى إلى وجود أطراف تتناقض أهدافها واستراتيجياتها فى الأرض السورية، محذرًا من اندلاع حرب شاملة فى ظل غياب العقلانية والاعتدال بسبب التهديدات الأخيرة المتبادلة بين تلك الأطراف.