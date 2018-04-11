وزير الخارجية الليبى يبحث مع غسان سلامة المستجدات فى ليبياالأربعاء، 11 أبريل 2018 11:05 م
وزير الخارجية الليبى يبحث مع غسان سلامة المستجدات فى ليبيا
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التقى وزير خارجية ليبيا بحكومة الوفاق الوطنى، محمد الطاهر سيالة، اليوم الأربعاء، مع الدكتور غسان سلامة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا بالعاصمة طرابلس، وتناول اللقاء المستجدات السياسية وتطورات الأوضاع فى ليبيا.
كما ناقش الجانبان التحضيرات الجارية بخصوص الملف الليبى بالقمة العربية المرتقبة بالمملكة العربية السعودية، حيث ستناقش القمة العربية عددا من الملفات الهامة من بينها الأزمة الليبية.
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