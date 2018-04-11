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الأربعاء، 11 أبريل 2018 11:12 م
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وزير الخارجية الليبى يبحث مع غسان سلامة المستجدات فى ليبيا

الأربعاء، 11 أبريل 2018 11:05 م
وزير الخارجية الليبى يبحث مع غسان سلامة المستجدات فى ليبيا وزير الخارجية الليبى يبحث مع غسان سلامة المستجدات فى ليبيا


كتب أحمد جمعة
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التقى وزير خارجية ليبيا بحكومة الوفاق الوطنى، محمد الطاهر سيالة، اليوم الأربعاء، مع الدكتور غسان سلامة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا بالعاصمة طرابلس، وتناول اللقاء المستجدات السياسية وتطورات الأوضاع فى ليبيا.

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كما ناقش الجانبان التحضيرات الجارية بخصوص الملف الليبى بالقمة العربية المرتقبة بالمملكة العربية السعودية، حيث ستناقش القمة العربية عددا من الملفات الهامة من بينها الأزمة الليبية.


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