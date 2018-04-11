ننشر الصور الأولى للحظة القبض على "خط الشرقية" رائد أبو شريعة







كتبت فتحية الديب

حصل "اليوم السابع" على الصور الأولى للحظة القبض على "رائد أبو شريعة" أخطر العناصر الإجرامية بشمال الشرقية، بعد إصابته بطلق نارى بالساق.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطار من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد قيام قوة من مباحث أولاد صقر، بالقبض على رائد أبوشريعة، أخطر العناصر الإجرامبة بالشرقية.

وتبين وقوع مشاجرة بين " رائد أبو شريعة" وشقيقه، وبين "نخنوخ وسعيد كهرباء، عناصر خارجة عن القانون، لخلاف على المخدرات، وتم تبادل النيران بينهم، وأصيب رائد، وتم نقله لمستشفى خاص بتل راك، فيما توجه شقيقه إلى مستشفى الزنانيرى، وتوجهت قوة وألقت القبض عليهما.

السجل الإجرامى لرائد أبوشريعة، كثير مطلوب ضبطه فى قضية مؤبد وقضية 15سنة، فضلا عن ضبطه وإحضاره فى 30 واقعة سرقة بالمنزلة والدقهلية، وجميع المأموريات التى تولت ضبطه بأءت بالفشل، بسبب تعاطف عدد من أهالى قريته معه وإخفاءه بمنازلهم عن أعين الشرطة، فضلا عن إبلاغه بمأموريات ضبطه حال نزول الشرطة للقرية ومشاهدتهم القوات.

حيث أفاد العديد من الأهالى إن رائد أبو شريعة من مواليد 5-10 لسنة 1967 بقرية بنى حسن التابعة لمركز أولاد صقر، وحصل على دبلوم زراعة، وبدأ يعمل مع شقيقه تامر بالأفراح وتعرف خلالها على الكثير من الأهالى، إلى أن تم حبسه 3 سنوات فى قضية بانجو، وبعدها خرج رائد من السجن وأصبح الجميع يقصده بحكم علاقته بالعديد من أبناء المركز من خلال الأفراح التى يحضرها مع شقيقه، لكى يقوم بإعادة سياراتهم ودراجاتهم البخارية المسروقة، إلى أن ذاع صيته بين أبناء مركز أولاد صقر جميعا، وأصبح عدد كبير من الأهالى بمركز أولاد صقر يلقبونه بالبلطجى، فيما تعاطف معه عدد من أهالى قريته لمساعدة الفقراء على حد قولهم.

فيما قالت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية أن "أبو شريعة" متهم فى العديد من الوقائع الإجرامية منها عملية السطو المسلح على تاجر القطن بأولاد صقر، وسرقة مليون و200 ألف جنيه، وسرقة محل مصوغات ذهبية بالمدينة، وسرقة العديد من السيارات بطريق "أولاد صقر – السنبلاوين"، والعديد من قضايا السرقات بصان الحجر، وصادر ضده العديد من الأحكام ووصفته بالعنصر الخطر على الأمن العام.























