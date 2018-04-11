نتنياهو لوزراء حكومته: التزموا الصمت فيما يتعلق بسوريا ومصير الأسد

نتنياهو لوزراء حكومته: التزموا الصمت فيما يتعلق بسوريا ومصير الأسدالأربعاء، 11 أبريل 2018 12:30 م
رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو
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طالب رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو خلال الاجتماع الذى عقد اليوم الأربعاء، مع وزراء حكومته بعدم إدلاء أى تصريحات تتعلق بالغارة الجوية التى شنتها المقاتلات الإسرائيلية على مطار التيفور السورى فى حمص أو بمصير الرئيس السورى بشار الأسد.
وأضاف "نتنياهو" أنه لا ينبغى الإدلاء بأى تصريحات تتعلق بالأوضاع الأمنية التى تشهدها الأراضى السورية لكونها أوضاع حرجة جدا.
ودعا وزير الإسكان الإسرائيلى يوآف جالانت، إلى اغتيال الرئيس السورى بشار الأسد، قائلا: "حان وقت اغتيال بشار الأسد".
وكانت نشرت وسائل إعلام إسرائيلية، مزاعم عن مغادرة بشار الأسد قصره الرئاسى صباح اليوم، برفقة قافلة عسكرية روسية خوفا من التعرض لقصف أمريكى.
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