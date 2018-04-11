ناشطون سوريون: وصول عناصر تابعة لحزب الله إلى القلمون الغربى بريف دمشق

ناشطون سوريون: وصول عناصر تابعة لحزب الله إلى القلمون الغربى بريف دمشقالأربعاء، 11 أبريل 2018 11:03 ص
جانب من أحداث سوريا ـ صورة أرشيفية
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أكد ناشطون سوريون أن عشرات العناصر من كتيبة "الرضوان" التابعة لميليشيات "حزب الله" وصلوا برفقة عائلاتهم إلى مدينة يبرود بالقلمون الغربى بريف دمشق .
وأوضح الناشطون - حسبما أفادت قناة (سكاى نيوز) الاخبارية اليوم الأربعاء، أن عناصر حزب الله كانوا قد قدموا من ريف حمص بعد إخلاء النظام السورى لمطار "تيفور العسكرى" بشكل شبه كامل، وكان المطار قد تعرض لهجوم صاروخى من طائرات إسرائيلى حسب ما أعلنته السلطات السورية .
يذكر أن مسلحى "كتيبة الراضون" كانوا يتواجدون فى مواقع عسكرية لميليشيات حزب الله بمحيط المطار وقرب مدينة القصير بريف حمص.
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