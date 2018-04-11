موريتانيا وبرنامج الغذاء العالمى يبحثان تعزيز علاقات التعاون المشترك







(أ ش أ)

بحث وزير البيئة والتنمية المستدامة الموريتانى آحميدى كمرا فى نواكشوط مع السيد جان نويل جانتيل ، المدير، الممثل المقيم لبرنامج الغذاء العالمى فى نواكشوط سبل تعزيز التعاون القائم بين موريتانيا والبرنامج .

وذكرت الإذاعة الموريتانية أن المباحثات تناولت مشروع دعم قدرات التجمعات المحلية وأمنها الغذائى لمجابهة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية الممول عن طريق الصندوق الدولى للتكيف مع التغيرات المناخية.

وتعانى موريتانيا هذا العام جفافا قاحلا يبدى المربون مخاوفهم من أن يقضى على المواشى فى بلد يعتمد بشكل أساسى على الأمطار فى تنمية مواشيه البالغ تعدادها نحو خمسة وعشرين مليون رأس من الإبل والأبقار والأغنام.