video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 11 أبريل 2018 01:50 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

مقتل 18 حوثيا فى مواجهات مع الجيش اليمنى شمال تعز

الأربعاء، 11 أبريل 2018 12:44 م
مقتل 18 حوثيا فى مواجهات مع الجيش اليمنى شمال تعز الجيش اليمنى ـ صورة أرشيفية


عدن (أ ش أ)
إضافة تعليق

صرح مصدر عسكرى يمنى، بأن 18 من عناصر مليشيا الحوثى الانقلابية لقوا مصرعهم فى مواجهات مع الجيش اليمنى -خلال اليومين الماضيين- بينهم القيادى الميدانى المدعو "أبو حسنين".

وأضاف المصدر -فى تصريحات نقلتها وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) اليوم الأربعاء، أن أكثر من 30 من المليشيا أصيبوا خلال المعارك الدائرة فى جبهات الزنوج ومحيط جبل الوعش، شمالى المدينة.

وتمكنت الفرق الهندسية فى اللواء "22 ميكا" من نزع وتفكيك شبكة عبوات ناسفة زرعتها المليشيات الانقلابية فى محيط معسكر التشريفات، شرقى المحافظة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

قوات الجيش اليمنى تحرر مواقع جديدة شمال مدينة تعز

مصادر عسكرية يمنية: تجدد الاشتباكات بين قوات الشرعية والحوثيين شمال تعز

اليمن: محافظة تعز فى طريقها الى التحرير من يد المليشيات الحوثية

مواجهات عنيفة بين قوات الجيش اليمنى والحوثيين فى تعز

مليشيا الحوثى

اليمن

الحوثيين

الحرب فى سوريا

الجيش اليمنى

تعز




لا تفوتك
مدير مصر للطيران بالكويت: 3 رحلات جديدة للقاهرة وسوهاج اعتبارا من 20 أبريل

مدير مصر للطيران بالكويت: 3 رحلات جديدة للقاهرة وسوهاج اعتبارا من 20 أبريل

النيابة الإدارية بالغردقة: نجاح طالب راسب لعدم إخطاره بامتحان الدور الثانى

النيابة الإدارية بالغردقة: نجاح طالب راسب لعدم إخطاره بامتحان الدور الثانى

ريال مدريد فى نزهة أمام يوفنتوس.. الملكى يقترب من نصف نهائى دورى الأبطال بقيادة الهداف رونالدو.. وديبالا يزيد معاناة السيدة العجوز.. وبايرن ميونخ يستضيف إشبيلية فى ألمانيا لإنهاء مغامرة أبناء الأندلس

ريال مدريد فى نزهة أمام يوفنتوس.. الملكى يقترب من نصف نهائى دورى الأبطال بقيادة الهداف رونالدو.. وديبالا يزيد معاناة السيدة العجوز.. وبايرن ميونخ يستضيف إشبيلية فى ألمانيا لإنهاء مغامرة أبناء الأندلس

الإحصاء: 7.92 مليار دولار حجم التجارة الخارجية لمصر فى بداية 2018.. التصدير يرتفع لـ2.15 مليار يناير الماضى.. الملابس الجاهزة ومنتجات البترول أبرز الصادرات.. والإمارات وإيطاليا أهم الدول المستوردة للسلع المصرية

الإحصاء: 7.92 مليار دولار حجم التجارة الخارجية لمصر فى بداية 2018.. التصدير يرتفع لـ2.15 مليار يناير الماضى.. الملابس الجاهزة ومنتجات البترول أبرز الصادرات.. والإمارات وإيطاليا أهم الدول المستوردة للسلع المصرية

من غير شهادات.. "مصطفى" أجدع مرشد سياحى يحكى حكاية القناطر بفسحة عالخيول

من غير شهادات.. "مصطفى" أجدع مرشد سياحى يحكى حكاية القناطر بفسحة عالخيول

وكيل إيريك تراورى يكشف موقف اللاعب من الانتقال للأهلي أو الزمالك

وكيل إيريك تراورى يكشف موقف اللاعب من الانتقال للأهلي أو الزمالك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة