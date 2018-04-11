مقتل 18 حوثيا فى مواجهات مع الجيش اليمنى شمال تعز

مقتل 18 حوثيا فى مواجهات مع الجيش اليمنى شمال تعزالأربعاء، 11 أبريل 2018 12:44 م
الجيش اليمنى ـ صورة أرشيفية
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صرح مصدر عسكرى يمنى، بأن 18 من عناصر مليشيا الحوثى الانقلابية لقوا مصرعهم فى مواجهات مع الجيش اليمنى -خلال اليومين الماضيين- بينهم القيادى الميدانى المدعو "أبو حسنين".
وأضاف المصدر -فى تصريحات نقلتها وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) اليوم الأربعاء، أن أكثر من 30 من المليشيا أصيبوا خلال المعارك الدائرة فى جبهات الزنوج ومحيط جبل الوعش، شمالى المدينة.
وتمكنت الفرق الهندسية فى اللواء "22 ميكا" من نزع وتفكيك شبكة عبوات ناسفة زرعتها المليشيات الانقلابية فى محيط معسكر التشريفات، شرقى المحافظة.
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