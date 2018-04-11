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الأربعاء، 11 أبريل 2018 08:17 م
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مقتل 12 من ميليشيات الحوثى وجرح آخرين فى قصف مدفعى لقوات الشرعية اليمنية

الأربعاء، 11 أبريل 2018 06:45 م
مقتل 12 من ميليشيات الحوثى وجرح آخرين فى قصف مدفعى لقوات الشرعية اليمنية اليمن - أرشيفية


كتب أحمد عبد الرحمن
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سقط 12 قتيلاً من ميليشيات الحوثى وجرح آخرين فى قصف مدفعى لقوات الشرعية اليمنية استهدف تجمعاتهم بجبهة صرواح فى محافظة مأرب، وذلك حسبما أفادت فضائية "سكاى نيوز عربية"، فى خبر عاجل لها.

 

 


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