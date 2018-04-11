مقتل 12 من ميليشيات الحوثى وجرح آخرين فى قصف مدفعى لقوات الشرعية اليمنية







كتب أحمد عبد الرحمن

سقط 12 قتيلاً من ميليشيات الحوثى وجرح آخرين فى قصف مدفعى لقوات الشرعية اليمنية استهدف تجمعاتهم بجبهة صرواح فى محافظة مأرب، وذلك حسبما أفادت فضائية "سكاى نيوز عربية"، فى خبر عاجل لها.