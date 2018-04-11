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مقتل جندى تونسى فى اشتباكات مع إرهابيين فى القصرين

الأربعاء، 11 أبريل 2018 11:32 ص
مقتل جندى تونسى فى اشتباكات مع إرهابيين فى القصرين الجيش التونسى ـ صورة أرشيفية


تونس (أ ش أ)
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أعلنت وزارة الدفاع التونسية، اليوم الأربعاء، مقتل جندى إثر اشتباكات مع مسلحين إرهابيين فى منطقة القصرين وسط غربى تونس.

وقالت الوزارة فى بيان - حسبما أفادت قناة (سكاى نيوز) الاخبارية - أن " الجيش اشتبك مع عدد من الإرهابيين كانوا يقومون بعمليات نهب من منازل السكان المجاورة لجبل المغيلة فى ولاية القصرين" .

وكان الجندى قد أصيب بجروح خطيرة خلال الاشتباكات التى وقعت أمس الثلاثاء .

 


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