مقتل جندى تونسى فى اشتباكات مع إرهابيين فى القصرين

مقتل جندى تونسى فى اشتباكات مع إرهابيين فى القصرينالأربعاء، 11 أبريل 2018 11:32 ص
الجيش التونسى ـ صورة أرشيفية
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أعلنت وزارة الدفاع التونسية، اليوم الأربعاء، مقتل جندى إثر اشتباكات مع مسلحين إرهابيين فى منطقة القصرين وسط غربى تونس.
وقالت الوزارة فى بيان - حسبما أفادت قناة (سكاى نيوز) الاخبارية - أن " الجيش اشتبك مع عدد من الإرهابيين كانوا يقومون بعمليات نهب من منازل السكان المجاورة لجبل المغيلة فى ولاية القصرين" .
وكان الجندى قد أصيب بجروح خطيرة خلال الاشتباكات التى وقعت أمس الثلاثاء .
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