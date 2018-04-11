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الأربعاء، 11 أبريل 2018 06:53 م
خالد صلاح
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مقاتلات التحالف العربى تستهدف آليات ومواقع حوثية فى تعز

الأربعاء، 11 أبريل 2018 06:21 م
مقاتلات التحالف العربى تستهدف آليات ومواقع حوثية فى تعز اليمن


أ ش أ
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شنت مقاتلات التحالف العربى لدعم الشرعية فى اليمن اليوم الأربعاء سلسلة غارات جوية استهدفت آليات عسكرية ومواقع لمليشيا الحوثى فى مفرق الوازعية غربى تعز، ما أسفر عن مصرع العشرات فى صفوف المليشيا.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن قوات الجيش اليمنى والمقاومة الشعبية تصدت لمحاولات تسلل فاشلة لعناصر مليشيا الحوثى الإيرانية شمال مديرية حيس ومنطقة القطابا جنوب مديرية التحيتا بجبهة الساحل الغربى لليمن، وكبدتهم خسائر فادحة فى العتاد والأرواح .

وتواصل قوات الجيش اليمنى والمقاومة بدعم من التحالف العربى تقدمها الميدانى فى معاركها ضد مليشيا الحوثى الإيرانية فى جبهة الساحل الغربى شمالا وسط عمليات تمشيط واسعة ومستمرة لتطهير ما تبقى من جيوب للمليشيا فى بعض المناطق


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