مقاتلات التحالف العربى تستهدف آليات ومواقع حوثية فى تعز

مقاتلات التحالف العربى تستهدف آليات ومواقع حوثية فى تعزالأربعاء، 11 أبريل 2018 06:21 م
اليمن
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شنت مقاتلات التحالف العربى لدعم الشرعية فى اليمن اليوم الأربعاء سلسلة غارات جوية استهدفت آليات عسكرية ومواقع لمليشيا الحوثى فى مفرق الوازعية غربى تعز، ما أسفر عن مصرع العشرات فى صفوف المليشيا.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن قوات الجيش اليمنى والمقاومة الشعبية تصدت لمحاولات تسلل فاشلة لعناصر مليشيا الحوثى الإيرانية شمال مديرية حيس ومنطقة القطابا جنوب مديرية التحيتا بجبهة الساحل الغربى لليمن، وكبدتهم خسائر فادحة فى العتاد والأرواح .
وتواصل قوات الجيش اليمنى والمقاومة بدعم من التحالف العربى تقدمها الميدانى فى معاركها ضد مليشيا الحوثى الإيرانية فى جبهة الساحل الغربى شمالا وسط عمليات تمشيط واسعة ومستمرة لتطهير ما تبقى من جيوب للمليشيا فى بعض المناطق
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