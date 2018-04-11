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مصادر إعلامية جزائرية تنشر صورا لضحايا الطائرة العسكرية المنكوبة

الأربعاء، 11 أبريل 2018 02:39 م
مصادر إعلامية جزائرية تنشر صورا لضحايا الطائرة العسكرية المنكوبة أحد ضحايا الطائرة المنكوبة


كتبت آمال رسلان
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نشر موقع الشروق نيوز الجزائرى، صورا لبعض ضحايا تحطم الطائرة العسكرية الجزائرية صباح اليوم قرب مطار بوفاريك، وقالت إنها صورا لبعض ضحايا الحادث من صفحاتهم الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعى.

 

وراح ضحية تحطم طائرة اليوشن التابعة للقوات الجوية ببوفاريك، أكثر من 257 قتيلا وفقا للإحصاءات الرسمية مع مؤشرات على زيادة الأعداد، والتى كانت تقل على متنها عدد من عناصر للجيش الوطنى الشعبى.

 

والتزمت الحكومة الجزائرية التى عقدت اجتماعا اليوم، بدقيقة صمت على أرواح الشهداء ضحايا هذه المأساة، وفى هذه المحنة الأليمة يتقدم أعضاء الحكومة بخالص تعازيهم لعائلات الشهداء

 

ضحايا الحادث
ضحايا الحادث

ضحايا الحادث
ضحايا الحادث

ضحايا الحادث
ضحايا الحادث

ضحايا الحادث
ضحايا الحادث

ضحايا الحادث
ضحايا الحادث

ضحايا الحادث
ضحايا الحادث

ضحايا الحادث
ضحايا الحادث

ضحايا الحادث
ضحايا الحادث

ضحايا الحادث
ضحايا الحادث

 


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الجزائر اليوم

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