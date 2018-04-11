مسئول روسى: سنرد حال تعرض جنودنا فى سوريا لأية ضربة عسكرية أمريكية

مسئول روسى: سنرد حال تعرض جنودنا فى سوريا لأية ضربة عسكرية أمريكيةالأربعاء، 11 أبريل 2018 10:18 ص
الجيش الروسى ـ صورة أرشيفية
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أعلن النائب الأول لرئيس لجنة مجلس الاتحاد الروسى لشؤون الدفاع يفجينى سيريبرينيكوف، اليوم الأربعاء، أن الرد الروسى سيكون فوريا حال تعرض الجنود الروس فى سوريا لأى ضرر من عملية عسكرية أمريكية محتملة ضد سوريا.
وقال سيريبرينيكوف - فى تصريح لوكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية فى نسختها الإنجليزية -" أن وزارة الدفاع أكدت أن القواعد العسكرية الروسية فى حميميم وطرطوس محمية جيدا، ونعول مع ذلك، فى حال كانت هناك ضربات أمريكية، على ألا تتعرض حياة جنودنا للخطر".
وأضاف" أعتقد أن الولايات المتحدة تفهم الأمر ولن تسمح بذلك، كما قال القائد العام لهيئة الأركان الروسية، الرد الروسى فى هذه الحالة سيكون فوريا".
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