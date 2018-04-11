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الأربعاء، 11 أبريل 2018 08:17 م
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مسئولون أمريكيون: الجيش السورى ينقل بعض عتاده قبيل ضربات أمريكية محتملة

الأربعاء، 11 أبريل 2018 07:10 م
مسئولون أمريكيون: الجيش السورى ينقل بعض عتاده قبيل ضربات أمريكية محتملة الجيش السورى


رويترز
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قال مسؤولون أمريكيون اليوم الأربعاء إن الجيش السورى نقل بعض عتاده الجوى لتجنب آثار أى ضربات صاروخية محتملة وذلك فى الوقت الذى صعد فيه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب من تهديداته بعمل عسكرى فى سوريا.

ولم يدل المسؤولون بتعليقات أخرى ولم يتضح إن كانت الخطوات السورية ستؤثر على التخطيط العسكرى الأمريكى لأى عمل محتمل فى سوريا بسبب هجوم يشتبه أنه كان بالغاز.

وأكدت الرئاسة الروسية الأربعاء أنها "لا تشارك فى دبلوماسية التغريدات" وتؤيد "المقاربات الجادة" وذلك بعد سلسلة من التغريدات للرئيس الاميركى دونالد ترامب حول روسيا التى دعاها الى "الاستعداد" لضربات أمريكية فى سوريا.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمترى بيسكوف ردا على سؤال لوكالات الانباء الروسية عن رد فعل الرئاسة حيال تغريدات ترامب، "نحن لا نشارك فى دبلوماسية التغريدات. نحن مع المقاربات الجادة".


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