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الأربعاء، 11 أبريل 2018 03:15 م
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مرور أسوان تضبط 10 آلاف و405 مخالفات مرورية خلال شهر

الأربعاء، 11 أبريل 2018 02:14 م
مرور أسوان تضبط 10 آلاف و405 مخالفات مرورية خلال شهر حمله مروريه بأسوان-ارشيفية


أسوان ندى سليم
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نجحت إدارة المرور بمديرية أمن أسوان، على مدار 30 يوما من ضبط الشارع الأسوانى بكل حسم، وذلك من خلال حملات مرورية مكبرة استهدفت الميادين الهامة بالمحافظة وفحص دورى لقائدى السيارات بالطرق الصحراوية بالقرب من مركز دراو ومدينة أبو سمبل السياحية.
 
 
ضبطت إدارة المرور بمحافظة أسوان بتوجيهات العميد إيهاب مرزوق، مدير إدارة المرور، نحو 10 آلاف و405 مخالفات مرورية خلال الفترة من 11 أبريل الجارى إلى 11 مارس الماضى، حيث سجلت 1845 مخالفة عن تجاوز حد السرعة في الميادين الهامة بالمحافظة، كما سجلت 2824 غرامة ونش.
 
 
وعلى مدار الفترة سالفة الذكر، تمكنت إدارة المرور من فحص 150 قائد سيارة بمنطقة بلانة بمركز دراو ومدينة أبو سمبل، وذلك للتأكد من عدم تعاطي المخدرات أثناء القيادات، وأسفرت النتائج عن ضبط 13 من قائدى السيارات يتعاطون مخدر الحشيش والبانجو والافيون، وتم ضبطهم وتحرير محضر ضدهم. 
 
 

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