مركز المصالحة الروسى: مسلحى جيش الإسلام سلموا 400 قطعة سلاح عند خروجهم من دوما







كتب أيمن رمضان

أعلن المركز الروسى المعنى بالمصالحة فى سوريا بأن مسلحى تنظيم "جيش الإسلام" سلموا أكثر من 400 قطعة سلاح لدى خروجهم من مدينة دوما فى غوطة دمشق الشرقية.

ووفق موقع "روسيا اليوم"، قال رئيس المركز الروسى المعنى بالمصالحة في سوريا ومقره قاعدة حميميم الجوية الروسية بريف اللاذقية يورى يفتوشينكو، أن من بين الأسلحة التى تم تسليمها رشاشات خفيفة وثقيلة، وقاذفات للقنابل، وبنادق عادية وخاصة للقنص.