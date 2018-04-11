مركز المصالحة الروسى: مسلحى جيش الإسلام سلموا 400 قطعة سلاح عند خروجهم من دوما

مركز المصالحة الروسى: مسلحى جيش الإسلام سلموا 400 قطعة سلاح عند خروجهم من دوماالأربعاء، 11 أبريل 2018 10:57 م
الحرب فى سوريا -أرشيفية
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أعلن المركز الروسى المعنى بالمصالحة فى سوريا بأن مسلحى تنظيم "جيش الإسلام" سلموا أكثر من 400 قطعة سلاح لدى خروجهم من مدينة دوما فى غوطة دمشق الشرقية.
ووفق موقع "روسيا اليوم"، قال رئيس المركز الروسى المعنى بالمصالحة في سوريا ومقره قاعدة حميميم الجوية الروسية بريف اللاذقية يورى يفتوشينكو، أن من بين الأسلحة التى تم تسليمها رشاشات خفيفة وثقيلة، وقاذفات للقنابل، وبنادق عادية وخاصة للقنص.
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